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Требуется офис-менеджер с опытом пассивных продаж в редакцию

Резюме обязательно — на bkurer@mail.ru с пометкой «Офис-менеджер».

12.03.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Курьер:

Требуется офис менеджер с опытом пассивных продаж в редакцию
В один из офисовв ООО ИД БукЪвица (газеты «Народ знает все» и «Курьер. Среда. Бердск») требуется офис-менеджер. Требования: общение с клиентами, пассивные продажи рекламы, выдача газеты, прием объявлений.

Резюме обязательно — на bkurer@mail.ru с пометкой «Офис-менеджер». Более детально — 8-909-532-95-38.

 

 


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