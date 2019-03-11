На скотское содержание бомжей в частном приюте пожаловалась жительница Бердска

Жители Бердска просят проверить частный приют для бездомных. Близкие подопечных заявили о тюремных условиях проживания, завышенной стоимости услуг и возможных злоупотреблениях пенсиями проживающих.

В поле зрения правоохранительных органов и общественности приют попал по заявлению жительницы Бердска, которая стала свидетелем антисанитарных, по ее мнению, условий проживания. По ее словам, она длительное время не могла высвободить из стен организации своего знакомого — 66-летнего мужчину с частичной парализацией тела.

— Сначала он пропал, а через два месяца оказался на пороге моей квартиры. Весь грязный, худющий, борода по грудь, плакал и ничего не мог нормально объяснить, — рассказывает Нина Кучинская. — А вслед за ним в квартиру постучали двое рослых мужчин, представились сотрудниками соцзащиты, сказали, что Александра нужно вернуть в приют, и увезли его.

Позже Нина выяснила, что мужчина был помещен в приют против своей воли, по заявлению сестры и якобы по рекомендации местной службы соцзащиты.

— Чтобы вызволить оттуда Александра мне пришлось доказывать, что он дееспособный, не алкоголик и не бомж. Уйти самому ему не позволяли, удерживали почти два месяца, пока не сбежал ко мне. Когда, наконец, его освободили, выяснилось, что с его карточки снимали деньги. Директор учреждения завил мне, что это плата за услуги. Всего за пятьдесят дней проживания в приюте Александру начислили больше сорока тысяч рублей, и по сей день за ним числится долг, — рассказывает Нина.

Обо всём этом она сообщила в прокуратуру, а также в общественную организацию защиты прав потребителей «Гражданский патруль». Инициирован ряд проверок, в том числе в отношении министерства соцразвития Новосибирской области.

— Согласно положению ведомства, за ним закреплены обязанности по контролю за организацией и качеством оказания платных социальных услуг населению, а также правильностью взимания платы за предоставление социальных услуг. Если верить заявлению жителей Бердска, приют полностью лишен какого-либо контроля, при этом органы соцзащиты рекомендуют его людям с инвалидностью, — прокомментировал ситуацию «Курьер. Среда. Бердск» глава общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

По словам бердчанки, за все время пребывания в приюте парализованного мужчину никто не мыл, не менял белье. На его теле появились паразиты и непонятная сыпь. Сама комната очень маленькая, в ней грязно, сыро и холодно. Из мебели – одни кровати в два этажа. Почти все вынуждены жить, не снимая обувь и верхнюю одежду. Включать обогреватели запрещается, свет по расписанию. С питанием тоже плачевно. Пища скудная: каша утром, в обед и вечером. Хлеб и тот порционный, рассказала Нина Кучинская.

Среди проживающих, говорит бердчанка, много пенсионеров и инвалидом, кто-то парализован, кто-то с ампутированными конечностями. Правозащитники также направили письмо в администрацию губернатора с просьбой поставить ситуацию на контроль.

«Курьер. Среда. Бердск» выясняет ситуацию.