Часы чиновника-взяточника из Росимущества продали за 1,2 млн рублей на аукционе в Новосибирске

По данным регионального управления Росимущества, общая сумма за трое проданных часов составила 1,2 млн руб, почти в три раза превысив стартовую цену аукциона.

В ТУ Росимущества по Новосибирской области корреспонденту РБК Новосибирск сообщили, что 7 марта прошел аукцион по продаже части имущества, конфискованного у скандально известного бывшего чиновника-взяточника Ильгиза Гарифуллина. Первый раз торги были объявлены в декабре прошлого года. На аукционе были реализованы трое элитных часов Audemars Piguet, Zenith и Luminor panerai.

В конце января прошлого года Заельцовский райсуд вынес приговор в отношении бывшего замглавы Управления Росрезерва по Сибирскому федеральному округу. Ильгиза Гарифуллина признали виновным в 10 эпизодах получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суд приговорил Гарифуллина к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 100 млн руб. с лишением права занимать госдолжности в течение трех лет. Судья принял решение передать изъятые в рамках уголовного дела денежные суммы в размере 35 млн руб., $100 тыс. и автомобиль Porsche Cayenne S в УФССП по Новосибирской области. Ранее Генпрокуратура РФ через суд добилась взыскания 200 млн руб. с имущества экс-чиновника. В числе прочего у Гарифуллина были изъяты коллекция ружей и часов.

Торги объявляли дважды. Первый раз — в декабре прошлого года. «Начальная цена часов снижена на 60% в связи с отсутствием заявок в рамках объявления предыдущих торгов», — пояснили в Росимуществе. «Несмотря на то, что ранее часы были в употреблении, это не уменьшает их статусность», — добавили в ведомстве.

Трое реализованных часов оценены суммарно около 450 тыс. руб. Количество шагов при продаже колебалось от 189 шагов (Audemars Piguet) до 319 шагов при продаже Luminor panerai. Количество участников аукциона по каждой модели колебалось от 13 до 16.

В результате часы Audemars Piguet, выставленные по начальной цене в 247,6 тыс. руб., были проданы в два с половиной раза дороже, за 614 тыс. руб. Часы марки Zenith, которые на старте стоили 105,7 тыс. руб., ушли за 294 тыс. руб. (почти втрое дороже). Итальянские часы Luminor panerai: с 96,4 тыс. руб. поднялись на аукционе до 301,66 тыс. руб.

Аукцион на швейцарские наручные часы марки Ulysse Nardin назначен на 25 марта. В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе начальная цена снижена на 90%», — сообщили в ведомстве. Стартовая цена аукциона — 23,36 тыс. руб.

Всего у Гарифуллина было изъято 14 часов. На аукционы регионального Росимущества попали четверо часов. В ведомстве РБК Новосибирск пояснили, что остальные часы были с драгоценными камнями, и Росимущество вернуло их приставам. По закону их дальнейшую судьбу должен определять Минфин.

История с оценкой

В ТУ Росимущества РБК Новосибирск рассказывали, что сначала организация, проводившая оценку общую рыночную стоимость набора часов, определила ее в 136 тыс. руб. «Основной причиной такой оценки явилось отсутствие документов, подтверждающих, что оцениваются оригиналы брендов, а не реплики и копии. Потому оценщик применил аналоги, исходя из того, что часы не являются оригиналами», — пояснила замруководителя регионального Росимущества Ирина Гусева. Однако несоответствие рыночным ценам было установлено, сделка по продаже часов аннулирована, договор с недобросовестным оценщиком расторгли.

В результате повторной оценки совокупная стоимость часов составила 1,25 млн руб. «Однако отсутствие главных признаков оригинальности часов — упаковки и документов, может повлиять на цену», — подчеркивала Гусева. На данном этапе стоимость трех реализованных часов почти сравнялась с совокупной оценочной стоимостью комплекта часов экс-чиновника Гарифуллина.

Источник: РБК