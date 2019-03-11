Скандал по генплану Бердска: Никогда не брошу свой дом, хоть за какую выкупную цену!

На публичных слушаниях по рассмотрению проекта генерального плана Бердска сегодня, 11 марта, собралось невероятное количество участников. Такого на подобных событиях не было никогда. Люди сидели на подставных стульях, стояли в проходах.

В начале слушаний горожане попросили главу города Евгения Шестернина «орать», сославшись на то, что им не слышно, о чм говорят выступающие.

Люди изначально были настроены агрессивно, но Шестернин предложил быть «поспокойнее».

Большинство собравшихся интересовал снос частного сектора для перспективной многоэтажной застройки. Но Евгений Шестернин заявил, что берет на себя всю ответственность: сносить частные дома в центре города не будут, сообщает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» из конференц-зала мэрии, где кипят страсти вокруг генплана.

-Сноса не будет, будет выкуп по рыночной цене, — заявил мэр Бердска возмущенным бердчанам.

Активист Вылегжанин, живущий с многодетной семьей в зоне перспективного сноса заявил:

-Мы взрослые люди, понимаем, что нас не будут сносить ковшами. Но нужно понимать, что мы можем вкладываться в своё жильё, ведь для многих частные дома — это родовые гнёзда.

-Храм должен быть на высоте, вы хотите его закрыть высотками? Я православный человек — уехал из города, продал квартиру, купил дом напротив храма. Никогда не брошу свой дом, хоть за какую выкупную цену! — выкрикивал из зала участник публичных слушаний.

Слушания затянулись дольше запланированного часа — не уложились в протокол. Выделялось по минуте на вопрос, три минуты на ответ, но некоторые вопросы потребовали большего времени на обсуждение. Многие вопросы решили обсудить на заседании рабочей группы.

Например, жители Южного микрорайона требуют построить у них парк. Кроме того бердчане предлагали выделить земли для ветеранов Афганистана.

Подробности — в ближайшее время.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», разработчик генплана, напротив, ратует за застройку центральной части города — он сравнил Бердск с большой деревней.