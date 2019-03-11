Скандал по генплану Бердска: Никогда не брошу свой дом, хоть за какую выкупную цену!

На публичных слушаниях по генплану яблоку негде было упасть
На публичных слушаниях по рассмотрению проекта генерального плана Бердска сегодня, 11 марта, собралось невероятное количество участников. Такого на подобных событиях не было никогда. Люди сидели на подставных стульях, стояли в проходах.
В начале слушаний горожане попросили главу города Евгения Шестернина «орать», сославшись на то, что им не слышно, о чм говорят выступающие.
Люди изначально были настроены агрессивно, но Шестернин предложил быть «поспокойнее».
Большинство собравшихся интересовал снос частного сектора для перспективной многоэтажной застройки. Но Евгений Шестернин заявил, что берет на себя всю ответственность: сносить частные дома в центре города не будут, сообщает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» из конференц-зала мэрии, где кипят страсти вокруг генплана.
-Сноса не будет, будет выкуп по рыночной цене, — заявил мэр Бердска возмущенным бердчанам.
Активист Вылегжанин, живущий с многодетной семьей в зоне перспективного сноса заявил:
-Мы взрослые люди, понимаем, что нас не будут сносить ковшами. Но нужно понимать, что мы можем вкладываться в своё жильё, ведь для многих частные дома — это родовые гнёзда.
-Храм должен быть на высоте, вы хотите его закрыть высотками? Я православный человек — уехал из города, продал квартиру, купил дом напротив храма. Никогда не брошу свой дом, хоть за какую выкупную цену! — выкрикивал из зала участник публичных слушаний.
Слушания затянулись дольше запланированного часа — не уложились в протокол. Выделялось по минуте на вопрос, три минуты на ответ, но некоторые вопросы потребовали большего времени на обсуждение. Многие вопросы решили обсудить на заседании рабочей группы.
Например, жители Южного микрорайона требуют построить у них парк. Кроме того бердчане предлагали выделить земли для ветеранов Афганистана.
Подробности — в ближайшее время.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», разработчик генплана, напротив, ратует за застройку центральной части города — он сравнил Бердск с большой деревней.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Так и есть. Деревня. Если оставлять в центре частный сектор, то нужно выдвинуть требования единого дизайна.
Все мотаются по европам, восхищаются домами. А сделайте так же.
34 19
Ты городок в Новосибирской области то не ровняй с европой . Здесь колхозно рабочие люди , простые, как три копейки .
23 15
Константин вы что то заблуждаетесь.В Европе только центральная часть на что-то похожа,а за углом бомжатник.Чего прицепились к частному сектору???Строй не хочу напротив Астора(гаражи сноси)Осваивай ул.Лелюха(по четной стороне)Да да хрена места,мозги бы включили.
9 7
Забирайте землю, дома однозначно под снос, никого не слушайте и собраний никаких не надо.
27 32
Снести то можно , а вы уверены , что построят ?
Кризис в умах , кризис в голове , затягивайте пояса и лучше сразу на шее .
16 13
на микраже строят, и строят очень много.
пустующих квартир и зависших продаж у застройщиков нет — все разбирают.
а значит деньги есть, так что не переживайте
12 11
Почему вечно кто нибудь со свиным рылом лезет учить других как и где им жить?И старается залезть туда где люди живут десятилетиями.Стройте новые дома на пустыре от кирзовода до аэродрома Южный-и будет вам счастье.
28 20
А еще за «Мичуринским»до веговских дач,только теплицы китайские убрать и оно красота то какая ,даже речки и озера есть…
12 1
Ну вам же мыр сказал что сносить ничего не будут , а будут предлагать продать по рыночной цене . Так что ждите завербованых уток у себя на улице , которые будут активно каркать и размахивать листовками , что цена такая и выбора особого нет
11 6
Путин тоже обещал про то, что пока я, то ни когда. Но оказалось, что можно и подняли возраст.
16 4
А потом мест на параход Одесса -Стамбул не хватит!!!
2 0
У самого то поди и дачки нет,ручки к земельке не тянутся?
1 1
70% частного сектора про который идёт речь представляет собой печальное зрелище.Даже то,что строится в массе своей это одно и двухэтажные сараи сделанные из чего и как попало.Не соблюдается даже элементарные правила пожарной безопасности,постройки друг от друга буквально в трёх метрах(пример ул.Маяковского)Дома в которых хочется жить большая редкость и сразу бросаются в глаза.Почти всё современное и добротное жильё располагается в коттеджных поселках разбросанных на территории города.
31 13
Предлагаю снести всю трёх -пятиэтажную уё…,которая позорит славный град Перцк. А на этом месте построить башни высотки как в Эмиратах.Думаю 10 штук хватит,на оставшемся свободном месте-построить космодром имени Страшилы.
19 22
Высотки из местного кирпича превратятся в большую кучу разломанного кирпича в перемешку с мясом и мебелью из которой будет бить фантан в 40 градусный мороз и все это будет гореть черным пламенем .
15 4
Наговариваете вы на архитектурные шедевры заслуженных строителей и почетных граждан!
13 2
А всего то и надо было провести слушания за 4 часа до указанного срока минуты за три .А то дождались жителей и начался ор.Как быстро было со слушаниями по Спортивной-инициативная группа подымается по лестнице,а слушания уже закончились.
14 1
Ха ха ха . Эти жители не простой орех попались .
И что бы им не говорили закон на стороне жителей .
Тут главное им необлапошиться не идти на поводу , не вступать ни в какие аферы .
10 2
Да просто посмотрите на карту Бердска от ул.Островского в сторону микрорайона-жилмассива. Это же реальная деревня в самом центре города. Зимой как печки затопят, так дымище на весь город. Если бы современные города не избавлялись от старых и дряхлых жилищ, то никогда бы и не отстроились. Просто людям, попадающим под программы застройки, нужно выплачивать реальные цены за их дома. Вспомните, как из-за 12 собственников жилья затормозилось строительство Бугринского моста для полуторамиллионного города. Это же нонсенс. http://www.kurer-sreda.ru/2014/10/09/157745-400-chastnyx-domov-snesli-vlasti-novosibirska-dlya-stroitelstva-bugrinskogo-mosta-16-iz-nix-prinuditelno-po-sudu
12 9
А про коммуникации ничего не хочешь рассказать ?
Хотите жить красиво и тут же утопить всех в дерьме , извините .
7 5
Могу отметить,что очень правильно сказал корреспондент «Да уж…» и ещё один — Аноним — 21.08.
Они друг другу не противоречят:если начнут строить новые дома — полность перестраивать старую улицу,то и новые все трубы будут менять,а не подключаться к старым/потому что старые уже лет 30 уже никто не менял/.Да и вам уже должен быть наглядный пример в глаза бить:каждой зимой и каждым летом трубы прорываются -то там,то сям.Поэтому надо,обязательно надо,городок перестраивать,иначе,когда спохватитесь,поезд уже уйдёт,и все вам скажут:»А мы же вам прделагали перестройку города!» Так что не слушаете тех,кто против перестройки,главное недопустить точечную застройку к старым сетям,а всё вести по генеральному плану шаг за шагом.
Человек —-
2 3
Почему нужно обязательно всех загонять в многоэтажки? Далеко не всех радует перспектива жить на 9м этаже. В Бердске много переселенцев из ближайших деревень и они просто не представляют себе жизни в «муравейнике». Как говорила мама моей подруги, она просто задыхется в квартире и не представляет себе каково это проснуться утром и не выйти в огород. Их не пугает уличный туалет и отсутствие элементарных с нашей точки зрения комфортных условий. Гораздо больше их пугает перспектива простого сидения на диване у телевизора. Не нужно лишать людей удовольствия поработать на собственном участке и насильно предлагать им условия жизни к которым они не стремятся. А на счет Европы, так и там красота только на фасадах. Кстати в отличии от них у наших дома «настоящие» а не картонные, как мы часто видим в фильмах, да в многоэтажках там чаще живут не очень обеспеченные люди. И как только у них появляется возможность, тут же переселяются в индивидуальные строения. Когда Бердск переносили на новое место, эти участки были предоставлены Государством, а не были нахально ими захвачены. Почему же сейчас они оказались лишними?
17 8
Да тут дело понятное , хотят отдать землю застройщикам и кто то из этих строительств получит солидный куш , только не жители , и не надо каркать про рабочие места .
Я просто умоляю местную власть , не каркайте про рабочие места , не занимайтесь кощунством .
9 2
Ну, раз они не представляют себе жизни в «муравейнике», зачем они тогда в город-то переехали? Чтоб здесь деревню возродить?
9 5
И что теперь весь город должен подстраиваться под переселенцев из деревень? Не могут жить без того, чтобы утром выйти в огород, пусть дальше живут в своей деревне. А если хотят в городе, то есть ещё один вариант-приобрести дачу и копаться в земельке в свое удовольствие!
12 6
Полностью поддерживаю новый Генплан!!!
7 8
Только снос и нет никаких альтернатив .Это город должен расти,а от как-то странно разросся в периферию,а центр,как утиное болото — заброшенный,нечего смотреть на этот паноптикум ,город должен жить и развиваться.Народ спрашивайте,вот вам и ответ будет.Дико из за 600 семей подобное терпеть,деньги им немалые выдадут,вот и пусть дачи берут и под дом достраивают и живите себе в удовольствие,а центр-городу.Да здравствует современная архитектура!
6 4
Да как не крути просто загорелось за счёт новостроек денежек подколотить, да потом ещё на обслуживании.
Вы подумайте и посмотрите вокруг, взгляните на другие аналогичные города ну на пример Дания, прибалтийские города.
Везде частный сектор ухожен, дизайнерски оформлен, соц быт продуман. Мне наш частный сектор нравится, не нравится что в него администрация деньги не вкладывает. Газ -тротуары-аллеи-фонарики-фонтаны. Ну это так просто и не дорого на самом деле. Земли вокруг валом- стройте микрорайоны и заводы. мешает то что ?
1 1