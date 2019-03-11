Горит магазин «Сотый» в самом центре Новосибирска. Эвакуируют людей

11 марта в 16:28 поступило сообщение о пожаре в продуктовом магазине на Красном проспекте, 29 в Новосибирске. На первом этаже задымление, проводится эвакуация, сообщили в управлении МЧС по новосибирской области. На месте пожара задействовано 8 единиц техники и 27 человек личного состава.

Магазин загорелся в самом центре Новосибирска. Он находится в здании Облпотребсоюза. Пожар произошел в магазине «Сотый», сообщает паблик «Инцидент.Новосибирск».

«Из окон валит черный дым. На месте работают пожарные и полиция», — рассказали читатели.