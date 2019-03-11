Новая остановка: Маршрутки высадят пассажиров у моста возле вокзала в Бердске

Совещание по безопасности дорожного движения на период реконструкции железнодорожного вокзала прошло в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», реконструкция железнодорожного вокзала началась в январе этого года.

Первый этап реконструкции здания вокзального комплекса предполагает увеличение площади вокзала за счет пристройки к существующему зданию пассажирского терминала. Нынешнее здание вокзала соединят переходом с новым терминалом для пассажиров. В старом здании разместят служебно-технические помещения, а в проектируемом терминале — основные помещения для обслуживания пассажиров.

После реконструкции пассажиры смогут добраться на островную платформу через новый крытый пешеходный мост, оборудованный лифтами для маломобильных групп пассажиров.

С началом строительства на территории железнодорожного вокзала в весенне-летний период, предположительно в апреле, произойдут незначительные изменения для пассажиров общественного транспорта, сообщила на совещании чиновников 11 марта начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.

— Место высадки пассажиров будет перенесено к кассам автовокзала, которые на время строительства будут размещены в районе пешеходного моста. А посадка пассажиров будет осуществляться на существующей остановке «Вокзал». К этому времени будут спланированы места посадки-высадки и парковка для транспорта, установлены знаки дорожного движения. Надеемся, что такие изменения не вызовут недовольства пассажиров, — отметила Надежда Нятина.