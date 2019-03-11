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Алкоголизм и методы борьбы с ним

Алкоголизм – это пагубная тяга к спиртному.

11.03.2019 Фото: 611422.ssl.1c-bitrix-cdn.ru Нет комментариев
 
Алкоголизм и методы борьбы с ним

Данная привычка негативно влияет на физическое и эмоциональное здоровье человека, его поведение и жизнь. Впоследствии человек оказывается в ловушке, из которой самостоятельно выбраться не может. Именно по этой причине требуется обращение к опытным врачам, которые смогут провести правильное поэтапное лечение.

Почему нужно лечить алкоголизм

Нужно понимать, что пациент должен быть готов к тому, чтобы пройти поэтапное лечение алкоголизма и проявлять желание к изменению собственной жизни. В противном случае даже после правильно проведенного лечения будет отмечаться высокий риск повтора сложившейся ситуации.

Причины лечения алкоголизма:

  • стремительное ухудшение здоровья;

  • растрата денег;

  • потеря социальных контактов, ведь алкоголиков не принимают как личностей;

  • разрушение семей;

  • потеря работы.

Таким образом, при алкоголизме жизнь катится в банальную пропасть.

Как нужно правильно лечить алкоголизм

Требуется поэтапное лечение алкоголизма для эффективной борьбы с пагубной привычкой:
1. Первичная диагностика. Изначально учитывают состояние пациента: клинические симптомы, лабораторные данные. Только после этого определяются действия, которые должны быть выполнены для улучшения состояния пациента: устранение патологической тяги к алкоголю, нормализация работы всех органов, восстановление органов, улучшение сна.
2. Купирование абстинентного синдрома. На следующем этапе будет проведена детоксикационная терапия, которая позволит поддерживать жизненно важные органы и системы при выведении продуктов распада алкоголя. Обязательно используются капельные влияния, так как они считаются наиболее эффективными. Лечение проводят симптоматически.
3. Восстановление организма. Для этого необходимо принимать препараты по индивидуально подобранной схеме.
4. Психотерапевтическая, медико-социальная реабилитация. Она важна для того, чтобы пациент мог вновь вернуться в жизнь, восстановить личные отношения, найти работу, завоевать уважение.
Только правильное лечение алкогольной привязанности в специализированном центре может быть успешным и эффективным.


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