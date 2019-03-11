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Секреты успешного выбора ИБП SOCOMEC

SOCOMEC – известный производитель, занимающийся выпуском ИБП с 1922 года.

11.03.2019 Фото: ups-systems.com.ua Нет комментариев
 
Секреты успешного выбора ИБП SOCOMEC
Данная компания на достойном уровне зарекомендовала себя на современном рынке приборов, благодаря почему постоянно старается совершенствовать. Отмечается высокий КПД в сочетании с оптимальной мощностью используемых приборов, вследствие чего они идеально подходят для интенсивной эксплуатации. К тому же источники перебойного питания создаются по современным технологиям, вследствие чего оборудование признано экологически чистым, «зеленым».

Особенности выбора ИБП

Дистрибьютор ИБП SOCOMEC предлагает различное оборудование, вследствие чего рекомендуется учитывать следующие аспекты:
1. Тип. Резервный вид практически не используется для сетевого оборудования. Интерактивный тип способен корректировать показатели напряжения электрической сети при изменениях, благодаря чему оборудование работает стабильно. Двойные преобразователи исключают любые помехи и шумы, благодаря чему любое оборудование (даже высокопроизводительные серверы, рабочие станции) работают с оптимальной надежностью.
2. Мощность. Необходимо учитывать показатель потребления системы. В дальнейшем нужно подсчитать общую мощность оборудования и подобрать источник бесперебойного питания с запасом в 20-30%.
3. Время автономной работы. Нужно учитывать, сколько ИБП может работать после отключения электропитания. При этом к большинству оборудования можно купить дополнительные батарейные блоки.
4. Тип корпуса. Обязательно учитывают тип корпуса, ведь он должен быть высококачественным и надежным. К тому же нужно учитывать габариты оборудования.
5. Число и типы разъемов питания. Оптимальный вариант – выход на 2-4 розетки.
Нужно понимать, что ИБП следует выбирать с учетом особенностей его предстоящей эксплуатации.

Преимущества ИБП от бренда SOCOMEC

SOCOMEC предлагает ИБП, которые отличаются следующими преимуществами:

  • высокий уровень надежности;

  • оптимальная мощность для стабильной работы;

  • повышенная устойчивость к неблагоприятным факторам эксплуатации.

Выбирая ИБП от компании SOCOMEC, можно убедиться в целесообразности предстоящей покупки.


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