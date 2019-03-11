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Бросила новорожденного сына в подъезде мать в Бурятии

Младенец жив и находится в больнице с признаками переохлаждения. Правоохранители ищут его мать.

11.03.2019 Фото: buryatia.sledcom.ru Нет комментариев
 
Бросила новорожденного сына в подъезде мать в Бурятии

Младенца подобрали местные жители

В Северобайкальске в подъезде одного из домов по улице Ленинградская 9 марта утром местные жители обнаружили сверток, внутри которого находился новорожденный живой мальчик. Начата доследственная проверка, в рамках которой организован розыск матери ребенка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По предварительным данным, жители трехэтажного многоквартирного дома, расположенного в жилом районе Северобайкальска в подъезде возле входной двери обнаружили пакет, в котором находился сверток из двух полотенец. Внутри свертка лежал новорожденный мальчик. Семейная пара сразу занесла младенца в квартиру, позвонив в больницу.

Ребенка немедленно госпитализировали. После осмотра и медицинских процедур врачи пришли к выводу, что ребенок появился на свет на 37-й неделе беременности, пуповина была перетянута обрывком ткани от футболки, нарушений в его развитии не выявлено, но в больницу младенец поступил с признаками переохлаждения организма. Сейчас ему оказывается необходимая медпомощь.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и ведется розыск матери младенца. Изъяты все необходимые биологические материалы, необходимые для проведения ДНК-исследований, с помощь которых можно будет установить материнство.

Источник: gazeta-n1.ru


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