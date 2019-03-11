За 36 млн рублей завершат строительство детсада в Южном микрорайоне Бердска

Очередной конкурс по выполнение подрядных работ по строительству объекта «Детский сад в микрорайоне Южном Бердска» объявило управление капитального строительства Новосибирской области. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по соцполитике Сергей Носов, эта закупка предполагает поиск подрядчика на прокладку коммуникаций к построенному зданию садика и благоустройство территории.

-Водопроводы, другие сети, озеленение и подобное осталось сделать. Сейчас идет внутренняя отделка, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» замглавы сегодня, 11 марта.

Стоимость предполагаемых работ 36 359 552,73 рублей. Деньги выделяет областной бюджет. Заявки на участие в аукционе потенциальных подрядчиков принимают до 25 марта. Сам аукцион состоится 1 апреля.

Начать выполнять работы по контракту победитель должен не позднее 7 дней со дня заключения договора. Работы по строительству осуществляются поэтапно до 15 декабря 2019 года. Впрочем, садик планируют открыть к началу нового учебного года.

Кроме того, предстоят еще закупки для детсада в Южном — мягкого инвентаря и технологического оборудования для садовской кухни.

Таким образом, как и планировал мэр Бердска Евгений Шестернин и обещал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, долгожданный детский сад в Южном на 220 мест будет построен в срок. Сергей Носов предполагает, что садик сдадут раньше.

Параллельно ведется активное строительство школы на 1100 учеников, которую предполагают сдать в эксплуатацию в 2020 году. На начало марта 2019-го строят уже четвертый школьный этаж. Тем самым, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», существенно разгрузятся микрорайоновские учреждения образования.

Впрочем, не обошлось без проблем. Есть вопросы по теплоснабжению. По словам Сергея Носова, котельная, которая будет отапливать оба социальных объекта значится в проекте школы, которую планировали строить первой. А детсад начали возводить как бы вне графика. Оба объекта строит Бердский строительный трест.