КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
Продам 1-ую квартиру!
Продам 3-ю ! 8-913-701-2341 Алёна
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

На скотское содержание бомжей в частном приюте пожаловалась жительница Бердска

Федеральный Сабантуй-2019 съедутся праздновать мусульмане со всей России в Новосибирскую область

Трамп просит еще $8,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

За 36 млн рублей завершат строительство детсада в Южном микрорайоне Бердска

Часы чиновника-взяточника из Росимущества продали за 1,2 млн рублей на аукционе в Новосибирске

Убил 50 человек удар коалиции во главе с США в Сирии

Умер на работе: 8 минут боролись за жизнь водителя медики оборонного завода Искитима

Выбивать коллекторам долги по ЖКХ хочет запретить Яровая

Новая остановка: Маршрутки высадят пассажиров у моста возле вокзала в Бердске

Скандал по генплану Бердска: Никогда не брошу свой дом, хоть за какую выкупную цену!

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


За 36 млн рублей завершат строительство детсада в Южном микрорайоне Бердска

Объявлен аукцион на прокладку коммуникаций и благоустройство. Останется купить инвентарь в группы и технологическое оборудование для кухни. Параллельно практически построено здание новой школы.

11.03.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
За 36 млн рублей завершат строительство детсада в Южном микрорайоне Бердска

Школу и детсад начали строить в августе 2018 года

Очередной конкурс по выполнение подрядных работ по строительству объекта «Детский сад в микрорайоне Южном Бердска» объявило управление капитального строительства Новосибирской области. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по соцполитике Сергей Носов, эта закупка предполагает поиск подрядчика на прокладку коммуникаций к построенному зданию садика и благоустройство территории.

-Водопроводы, другие сети, озеленение и подобное осталось сделать. Сейчас идет внутренняя отделка, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» замглавы сегодня, 11 марта.

Стоимость предполагаемых работ 36 359 552,73 рублей. Деньги выделяет областной бюджет. Заявки на участие в аукционе потенциальных подрядчиков принимают до 25 марта. Сам аукцион состоится 1 апреля.

Начать выполнять работы по контракту победитель должен не позднее 7 дней со дня заключения договора. Работы по строительству осуществляются поэтапно до 15 декабря 2019 года. Впрочем, садик планируют открыть к началу нового учебного года.

Кроме того, предстоят еще закупки для детсада в Южном — мягкого инвентаря и технологического оборудования для садовской кухни.

Таким образом, как и планировал мэр Бердска Евгений Шестернин и обещал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, долгожданный детский сад в Южном на 220 мест будет построен в срок. Сергей Носов предполагает, что садик сдадут раньше.

Параллельно ведется активное строительство школы на 1100 учеников, которую предполагают сдать в эксплуатацию в 2020 году. На начало марта 2019-го строят уже четвертый школьный этаж. Тем самым, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», существенно разгрузятся микрорайоновские учреждения образования.

Впрочем, не обошлось без проблем. Есть вопросы по теплоснабжению. По словам Сергея Носова, котельная, которая будет отапливать оба социальных объекта значится в проекте школы, которую планировали строить первой. А детсад начали возводить как бы вне графика. Оба объекта строит Бердский строительный трест.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
На скотское содержание бомжей в частном приюте пожаловалась жительница Бердска Федеральный Сабантуй-2019 съедутся праздновать мусульмане со всей России в Новосибирскую область Трамп просит еще $8,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

(3) Комментариев

  1. Аноним

    Для начала хорошо бы работягам зарплату выплатить, они уже по месяцу денег не видели, а ещё с прошлых месяцев долг тянется. Кинут их…

    Thumb up 5 Thumb down 0

  2. Новый мэр

    Носов и Шестернин, кто же пообещает раньше всех построить и угадает? :-D

    Thumb up 0 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 25% на Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика