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Опасное селфи: Ягуар напал на посетительницу зоопарка в США

Женщина перелезла через барьер, чтобы быть поближе к хищнику и сделать эффектные фото. Попытка закончилась больницей.

11.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Опасное селфи: Ягуар напал на посетительницу зоопарка в США

Ягуар не простил глупость

В зоопарке Wildlife World в американском штате Аризона ягуар напал на женщину, которая попыталась сделать селфи с животным. Об этом сообщает NBC News.

По словам очевидцев происшествия, посетительница перелезла через специально установленный барьер, подошла к вольеру с ягуаром, а затем попыталась сделать фотографию с хищником. В свою очередь животное, просунув лапу через решетку, ударило женщину лапой.

Посетительница получила ранения и была госпитализирована. После обследования врачи сообщили, что полученные травмы не угрожают ее жизни.

Владелец зоопарка рассказал NBC News, что на следующее утро женщина вернулась в зоопарк, чтобы принести извинения. Она, как отметил владелец, назвала свои действия «глупыми».

В феврале тигр напал на мужчину в таежном лесу в Приморском крае. Мужчину доставили в больницу, где ему диагностировали обширные укушенные раны головы, лица и верхних конечностей.

Источник: РБК


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