Освободили из «плена» 2-летнего и годовалого малышей спасатели в Бердске

Четыре вызова пришлось отрабатывать в прошедшие праздники сотрудникам поисково-спасательного отряда (ПСО), дислоцированного в Бердске. Все они были связаны с просьбой деблокировать входные двери в квартиру.

Вызволять двух малышей из запертых квартир спасателям пришлось днем и вечером 9 марта. В первом случае мама 2-летней девочки ненадолго отлучилась из дома, а когда вернулась, не смогла открыть входную дверь. Бердчанка обратилась за помощью к спасателям. Они прибыли на место и деблокировали дверь, вошли в помещение и обнаружили ребенка в полном здравии, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева.

Около 20.00 в отряд спасателей обратился взволнованный отец: он не может попасть в квартиру, где один находится его годовалый сын. И в этом случае спасатели открыли доступ к ребенку. С ним также все было в порядке.