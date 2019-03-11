Выбивать коллекторам долги по ЖКХ хочет запретить Яровая

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в понедельник внесла в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам, сообщает пресс-служба парламентария.

Как уточняется, законопроектом предлагается запретить передавать право взыскания задолженности за ЖКУ коллекторам. Такое право может остаться только у профессиональных участников рынка жилищно-коммунальных услуг, таких как управляющая организация, ТСЖ, жилищный кооператив или ресурсоснабжающая организация.

«Сегодня в законодательстве вопрос о выведении коллекторов из сферы жилищных правоотношений решён не в полной мере, что создает условия для возможного нарушения прав граждан. Действующее законодательство фактически допускает передачу коллекторам права взимания задолженности граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг. При этом анализ правоприменительной и судебной практики показывает, что это приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан», — цитирует Яровую пресс-служба.

По словам политика, принятие законопроекта позволит защитить жилищно-коммунальные права граждан и унифицировать процедуры их реализации, обеспечить законность требований и ответственности. Кроме того, вице-спикер отметила, что законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров РФ.

Законодательная инициатива поддержана Минстроем России, Федеральной службой судебных приставов России и фракцией «Единая Россия».

Источник: realty.ria.ru