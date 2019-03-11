Погибли сотрудники Сбербанка в авиакатастрофе в Эфиопии

Сбербанк подтвердил гибель своих сотрудников при крушении самолета в Эфиопии. Речь идет об уроженцах Таганрога — супругах Екатерине и Александре Поляковых.

«Они были совсем молоды, вместе учились, а последние годы работали в компании «Сбербанк Лизинг», входящей в Группу Сбербанк. В Африку Екатерина и Александр поехали на отдых, который столь трагично оборвался», — говорится в сообщении компании.

Сбербанк выражает искренние соболезнования родным и близким всех погибших.

Утром в воскресенье самолет Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Кению, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. Никто не выжил.

Среди погибших — представители 35 стран, в том числе трое россиян. Двое — сотрудники Сбербанка, третий — инструктор по парашютному спорту Сергей Вяликов.

Источник: РИА Новости