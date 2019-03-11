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Погибли сотрудники Сбербанка в авиакатастрофе в Эфиопии

В Африку Екатерина и Александр Поляковы, уроженцы Таганрога, поехали на отдых, который столь трагично оборвался. На борту Boeing-737 находились 157 человек. Никто не выжил.

11.03.2019 Фото: © REUTERS / Tiksa Negeri Нет комментариев
 
Погибли сотрудники Сбербанка в авиакатастрофе в Эфиопии

На месте крушения самолета в Эфиопии

Сбербанк подтвердил гибель своих сотрудников при крушении самолета в Эфиопии. Речь идет об уроженцах Таганрога — супругах Екатерине и Александре Поляковых.

«Они были совсем молоды, вместе учились, а последние годы работали в компании «Сбербанк Лизинг», входящей в Группу Сбербанк. В Африку Екатерина и Александр поехали на отдых, который столь трагично оборвался», — говорится в сообщении компании.

Сбербанк выражает искренние соболезнования родным и близким всех погибших.

Утром в воскресенье самолет Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Кению, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. Никто не выжил.

Среди погибших — представители 35 стран, в том числе трое россиян. Двое — сотрудники Сбербанка, третий — инструктор по парашютному спорту Сергей Вяликов.

Источник: РИА Новости


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