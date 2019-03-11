Федеральный Сабантуй-2019 съедутся праздновать мусульмане со всей России в Новосибирскую область

Вопросы подготовки и проведения масштабного татарского праздника — XIX Федерального Сабантуя, который пройдет в Новосибирской области 8-9 июня 2019 года, рассмотрены на заседании оргкомитета. Мероприятие прошло в правительстве региона под председательством первого заместителя губернатора Юрия Петухова.

Как отметил Петухов, в регионе уже проделала большая работа по подготовке к празднику – сформирован организационный комитет, разработана «дорожная карта» и план проведения основных мероприятий. Он отметил, что Федеральный Сабантуй необходимо провести на высоком организационном уровне.

Участие в мероприятии принял заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, который выразил благодарность губернатору Новосибирской области Андрею Травникову за готовность принять на территории области XIX Федеральный Сабантуй. Он отметил, что все необходимые организационные моменты решены и мероприятие должно стать праздником, объединяющим все национальности.

Планируется, что центральной площадкой праздничных мероприятий станет Михайловская набережная в Новосибирске. Среди событий XIX Федерального Сабантуя – культурно-массовые и спортивные мероприятия, в частности, борьба «Кореш», спортивные соревнования по армрестлингу, подтягиванию, поднятию гирь, а также сельскохозяйственная выставка и конные скачки. В общей сложности Федеральный Сабантуй в Новосибирской области соберет более 3000 человек из разных регионов России, сообщили в пресс-службе регионального правительства.