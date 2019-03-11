Инструкция: Как не платить за мусор в Бердске

С 1 января 2019 года жители Новосибирской области стали по новой схеме и по тарифу платить за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Мусорные расценки были приняты департаментом по тарифам Новосибирской области 18 декабря — в размере 92,42 рубля с человека в месяц, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Теперь вместо понятия «твердые бытовые отходы» стало «твердые коммунальные отходы» и вывоз мусора внесли в платежки за коммунальные услуги. По всей области работает региональный оператор — ООО «Экология-Новосибирск», который и предоставляет услугу по сбору и вывозу мусора, но посредством официальных перевозчиков, с которыми у него заключены договоры. В Бердске это ООО «ЭкоСервис», который возглавляет депутат горсовета Жанна Теличко.

С 1 января управляющие компании и ТСЖ должны были исключить строку из платежки «Вывоз ТБО и вывоз ТКО», вместо этого должна появиться строка «Обращение с ТКО». Если вы увидели в квитанции прежнюю строчку, то за разъяснением вам стоит обратиться в свою УК и ТСЖ, ведь это — нарушение Жилищного кодекса.

Как не платить за мусор?

Если вы не производите мусор летом, проживая на даче, или находитесь в длительной командировке, то вы можете не платить за не предоставленную коммунальную услугу. Так, согласно действующему законодательству, начисление платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО производится в отношении всех собственников, пользователей помещений. Начисления ведутся исходя из числа постоянно, временно, фактически проживающих потребителей в жилом помещении.

Согласно 8 раздела постановления правительства №354, в случае отсутствия граждан по месту проживания более пяти дней подряд, они имеют право на приостановку начислений или перерасчет, если предоставят подтверждающие документы.

Список подтверждающих документов необходимо предоставить в абонентскую службу ООО «Экология – Новосибирск». В число документов входят:

-копия командировочного удостоверения или копия решения (приказа, распоряжения) о направлении в служебную командировку или справка о служебной командировке с приложением копий проездных билетов;

-справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на санаторно-курортном лечении;

-проездные билеты, оформленные на имя потребителя; счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания; документ о временной регистрации по месту временного пребывания;

— справка организации, осуществляющей вневедомственную охрану жилого помещения, в котором потребитель временно отсутствовал;

— справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения в учебном заведении и ином детском учреждении с круглосуточным пребыванием;

— справка консульского учреждения или дипломатического представительства РФ, подтверждающая временное пребывание гражданина за пределами РФ, или заверенная копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, содержащего отметки о пересечении государственной границы РФ при осуществлении въезда или выезда из страны;

— справка дачного, садового, огороднического товарищества, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения в дачном, садоводческом, огородническом товариществе с приложением копии договора указанного товарищества с региональным оператором;

— иные документы, которые, по мнению потребителя, подтверждают факт и продолжительность временного отсутствия потребителя в жилом помещении.

Как платить за мусор владельцам нескольких квартир

По закону собственник обязан оплачивать коммунальные услуги, даже если в помещении никто не прописан. Начисление в этом случае будет вестись с учетом количества собственников. Однако, в случае, если квартира пустует, то необходимо предоставить документы, согласно списку выше, чтобы с вас сняли оплату за коммунальную услугу. Важно помнить, что такую справку нужно предоставлять каждый месяц.

Куда платить за мусор?

Если собственники квартир провели собрание и приняли решение перейти на прямые договоры с ООО «Экология-Новосибирск», а ТСЖ, УК или совет дома предоставили регоператору протокол собрания, то вы вошли в список домов, которые напрямую оплачивают услугу по обращению с ТКО.

На 4 марта на прямые договоры с региональным оператором перешли 2 600 юрлиц, что составляет 50% от общего количества, а также17 500 физических лиц — 40% от общего количества домохозяйств города.

Узнать, есть ли ваш дом в списке, можно на сайте ООО «Экология-Новосибирск». Позвонив на горячую линию регоператора, либо уточнить в вашей упарвляющей компании.

Телефоны диспетчерской службы: 304-90-31 (круглосуточно) и 304-90-58 (по будням с 8.00 до 17.00).

Можно обратиться в региональное Министерство по ЖКХ по телефонам:

218-70-13, 238-76-25 (по будням с 9.00 до 18.00)

Если ваш дом в списке тех, кто перешел на прямые договоры с компанией «Экология», вы можете оплатить услугу «вывоз мусора» в УК и ТСЖ, где есть система «Город», в любом банке, на Почте России, в РКЦ, которые работают в системе «Платосфера», в кассе «Энергосбыта», в личном кабинете на сайте «Экология».

Если ваш дом не перешел на прямой договор с региональным оператором, то по «мусорным» вопросам вам стоит обращаться в вашу управляющую компанию,ТСЖ или совет дома. Для таких потребителей изменился только тариф, а система оплаты коммунальной услуги осталась прежней.