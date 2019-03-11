Разыскивает владельцев заброшенного Речкуновского санатория мэр Бердска

Три пожара зарегистрировано на прошлой неделе в Бердске.

Автор видео Галина Панчева



В двух случаях горел мусор на открытой территории, в третьем — на территории бывшего санатория «Речкуновский» горело бесхозное заброшенное здание на общей площади 260 квадратных метров, сообщил на совещании чиновников 11 марта начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, отметил Николай Анатольевич.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поинтересовался у Степоненкова, состоялась ли у него встреча с руководителями Речкуновского санатория. Оказалось, что этой встречи еще не было.

— Я с ними беседовал месяца три-четыре назад. Я их предупреждал, что, к сожалению, в те развалины, которые стоят, доступ не ограничен. Это только начало тех событий, которые там могут происходить, — акцентировал Евгений Шестернин.

Вице-мэру по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову мэр поручил пригласить руководителей Речкуновского санатория и сделать предписание. К данному вопросу попросил подключиться и Степоненкова.

— В рекреационной зоне стоят развалины, которые не огорожены, доступ к ним свободен. В зданиях деревянные перекрытия. Руководители не предприняли мер. У меня была с ними встреча. Я настойчиво рекомедовал навести порядок. Не услышали. Давайте попробуем административно объяснить, у вас такая возможность есть, — обратился к к Степоненкову мэр.