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Разыскивает владельцев заброшенного Речкуновского санатория мэр Бердска

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Разыскивает владельцев заброшенного Речкуновского санатория мэр Бердска

Евгений Шестернин уже указывал им на открытый доступ к зданиям. После пожара в одном из них мэр поручил привлечь руководителей административно.(ВИДЕО)

11.03.2019 Автор: Галина Панчева Фото: читателя "Курьер. Среда. Бердск" 3 коммент.
 
Разыскивает владельцев заброшенного Речкуновского санатория мэр Бердска

Пожар в заброшенном здании Речкуновского санатория произошел 10 марта

Три пожара зарегистрировано на прошлой неделе в Бердске.

Автор видео Галина Панчева

В двух случаях горел мусор на открытой территории, в третьем — на территории бывшего санатория «Речкуновский» горело бесхозное заброшенное здание на общей площади 260 квадратных метров, сообщил на совещании чиновников 11 марта начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, отметил Николай Анатольевич.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поинтересовался у Степоненкова, состоялась ли у него встреча с руководителями Речкуновского санатория. Оказалось, что этой встречи еще не было.

— Я с ними беседовал месяца три-четыре назад. Я их предупреждал, что, к сожалению, в те развалины, которые стоят, доступ не ограничен. Это только начало тех событий, которые там могут происходить, — акцентировал Евгений Шестернин.

Вице-мэру по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову мэр поручил пригласить руководителей Речкуновского санатория и сделать предписание. К данному вопросу попросил подключиться и Степоненкова.

— В рекреационной зоне стоят развалины, которые не огорожены, доступ к ним свободен. В зданиях деревянные перекрытия. Руководители не предприняли мер. У меня была с ними встреча. Я настойчиво рекомедовал навести порядок. Не услышали. Давайте попробуем административно объяснить, у вас такая возможность есть, — обратился к к Степоненкову мэр.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Прям разыскивает? Он что полиция? Или других дел у него нет. Снег растаял, опять дороги как после бомбежки. А он непонятно чем занимается!

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  2. Аноним

    Назвать фамилии владельцев:-) а вообще там жуть все заросло в джунгли и бродят опустившийся люди и вобще не территория санатория а очень опасная криминал- территория
    С совершенно криминальным прошлым и похоже будущим!

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  3. Николай

    Когда мне пришлось трудиться в санатории, я отвечал за пожарную безопасность. Инспектор пожрной безопасности из г. Бердска, руководитель МЧС по г. Бердску Хасанов часто посещали эту территорию.
    Территория -преспективный участок, с хорошей роститетельностью, планировкой, лодочной станцией, противопожарной инфроструктурой (резервуары, гидранты и тд). В одно прекрасное время москвичи хотели вложиться туда, даже голову проломили главврачу и тд. Речкуновка вообще может быть хорошей темой для инвестиций.

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