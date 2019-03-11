Платить врачам за сверхурочную работу при диспансеризации требует Минздрав

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Ну Путин тоже постоянно что-то требует от своих подчинённых. А они положили на него большой……. А на это и подавно положат
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