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Умер на работе: 8 минут боролись за жизнь водителя медики оборонного завода Искитима

Руководство НЗИВа прокомментировало гибель сотрудника. Приехавшая на место трагедии бригада скорой помощи, констатировала смерть мужчины.

11.03.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Умер на работе: 8 минут боролись за жизнь водителя медики оборонного завода Искитима

Работники здравпункта незамедлительно вызвали скорую помощь

О гибели водителя Новосибирского завода искусственного волокна сайт «Весь Искитим» сообщал в середине февраля. По словам очевидцем, медперсонал завода не оказал мужчине помощь и он просто «сел на стул и умер».

Исполняющий обязанности директора НЗИВа Андрей Канаев сообщил редакции сайта «Весь Искитим», что 15 февраля в здравпункт акционерного общества Новосибирский завод искусственного волокна обратился водитель завода, но в тот день он не проходил предрейсовый медицинский осмотр, так как не приступал к выполнению своих обязанностей.

— Сотрудник обратился с жалобой на плохое самочувствие. Мужчине резко стало плохо, он потерял сознание. Медперсонал предприятия приступил к реанимационным мероприятиям, вызвав бригаду скорой помощи. Через 8 минут приехала бригада интенсивной терапии. Медперсонал предприятия передал мужчину для дальнейшей реанимации. После проведения реанимационного комплекса бригада интенсивной терапии констатировала смерть мужчины, — сообщается в ответе на запрос редакции.

Кроме того, причина смерти установлена,а справка о смерти выдана родственникам. Информацию о произошедшем руководство НЗИВ сообщило во все необходимые инстанции.

— Предприятие оказало всестороннюю помощь и поддержку семье сотрудника. Коллектив АО НЗИВ выражают соболезнование семье и близким умершего,- обратился к родственникам погибшего Андрей Канаев.

Справка

НЗИВ — базовое предприятие по освоению и серийному производству снарядов реактивных систем залпового огня последнего поколения – «Смерч», неуправляемых авиационных ракет С-13 и новейших систем вооружений «Искандер». Один из основных профилей завода – производство промышленных взрывчатых веществ – БТП, БТГЛ, БТГЛК, гранулиты, граммониты, шашки Т-400Г, ТГ-500, гексониты П, детонаторы ПДН-4. Также выпускает изделия из пластмассы, мебель, минеральную воду, бытовые приборы. ОАО «НЗИВ» в составе Научно-производственного концерна «Техмаш» входит в государственную корпорацию «Ростех».


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