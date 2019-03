Присвоят имя Менделеева официально таблице химических элементов

ЮНЕСКО решит вопрос о присвоении периодической таблице имени Менделеева в конце года. Голосование по этому вопросу пройдёт во время закрытия года Периодической таблицы химических элементов. Об этом в эфире «Говорит Москва» рассказал замдекана химического факультета МГУ Игорь Родин.

«В начале февраля в ЮНЕСКО состоялось торжественное открытие года периодической таблицы, и на этом открытии была представлена очень старая периодическая система, она была найдена в одном из университетов Шотландии, а сделана она была в Вене где-то лет через 20 после того, как Менделеев сформулировал свой закон. И на этой таблице написано «Периодическая таблица Менделеева».

Действительно, в мире имя Менделеева не всегда пишется на таблице. Но, тем не менее, в конце этого года во время торжественного закрытия года Периодической таблицы на совете в ЮНЕСКО этот вопрос будет поднят на голосование. Сейчас активно ведётся работа, чтобы в результате ЮНЕСКО решило, что на любой таблице Менделеева должно быть написано, что это таблица Менделеева».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев признался, что относительно недавно узнал, что в мире таблицу Менделеева так не называют. Он призвал ученых, представителей власти и бизнеса объединиться в борьбе за присвоение таблице имени ее создателя.

Периодический закон химических элементов был открыт русским ученым Дмитрием Менделеевым, а в 1869 году на основе него он составил таблицу. В варианте на английском языке она носит название The periodic table («Периодическая таблица») либо The periodic table of elements (Периодическая таблица химических элементов»).

Источник: govoritmoskva.ru