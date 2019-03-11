Труп старушки обнаружили спасатели в квартире в Бердске

Деблокировали двери в квартиру 76-летней пенсионерки вечером 10 марта сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), дислоцированного в Бердске.

Соседи по подъезду многоэтажки в Северном микрорайоне забеспокоились: соседка- пенсионерка несколько дней не попадалась им на глаза. Из ее квартиры не доносилось никаких звуков. Бердчане позвонили дочери одиноко проживающей пенсионерки.

Так как соседи и дочь не смогли попасть в квартиру пожилой женщины, на место вызвали спасателей.

С помощью аварийно-спасательного инструмента спасатели деблокировали входные двери и вошли в помещение. Но помочь 76-летней пенсионерке уже никто не мог — она была мертва, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева.