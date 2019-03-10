Чиновник Чувашии: маленькая зарплата у учителей из-за лени

Как заявил на сессии Госсовета Чувашии руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев, трудолюбивые бюджетники получают достойную зарплату, а остальные просто мало работают.

7 марта 2019 года на внеочередной сессии Госсовета Чувашии руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев очень своеобразно объяснил парламентариям причину получения некоторыми учителями и врачами республики небольших заработков. По словам Юрия Егоровича, размер зарплаты бюджетников зависит от их личных качеств и трудоспособности. Получающие небольшие зарплаты, скорее всего, мало работают, вывел новую далеко не экономическую теорию высокопоставленный чиновник. «На самом деле, есть учителя, которые получают мало, но они мало работают. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату», – заявил Юрий Васильев.

Юрию Васильеву возразил депутат-коммунист Григорий Данилов. Он подчеркнул, что по «майским» указам Президента РФ Владимира Путина, зарплата медиков и педагогов находится в зависимости от размера средней зарплаты по региону и должна быть не ниже, чем 200% ее величины. В Чувашии это около 52 тыс. рублей в месяц. Зарплата среднего и младшего медперсонала, воспитателей и нянечек в детсадах должна быть не ниже 100% от средней зарплаты по республике, то есть около 26 тыс. рублей. Если проанализировать вакансии в центре занятости населения, таких зарплат там и не бывало. Учитель получает в среднем не более 18 тыс. рублей, врачи – около 25 тыс. рублей, сказал Данилов. Таким образом, слова Юрия Васильева не имеют отношения к реальности. На что Васильев заявил, что предложил провести на эту болезненную тему в парламенте правительственный час, чтобы разобраться «пофамильно».

Источник: Версия в Чувашии