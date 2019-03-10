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Авиакатастрофа: 157 человек из 33 стран погибли при падении Boeing 737 Ethiopian Airlines

По данным портала Flightradar24, вертикальная скорость самолета после взлета была неустойчивой. На борту было трое россиян.

10.03.2019 Фото: Wikimedia Commons Нет комментариев
 
Авиакатастрофа: 157 человек из 33 стран погибли при падении Boeing 737 Ethiopian Airlines

Никто не выжил при крушении самолета Ethiopian Airlines

Никто не выжил при крушении самолета Ethiopian Airlines, летевшего в Кению. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на государственную вещательную компанию Эфиопии, сообщили РИА Новости.
На борту находились 149 пассажиров из 33 стран, а также восемь членов экипажа, уточняет агентство.
Согласно пресс-релизу авиакомпании, Boeing 737-800 MAX с регистрационным номером ET-AVJ вылетел в 08:38 по местному времени (совпадает с мск) из Аддис-Абебы в Найроби и потерял связь в 08:44.
По данным портала Flightradar24, вертикальная скорость самолета после взлета была неустойчивой.
На борту самолета было трое россиянин. Все погибли.


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