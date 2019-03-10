Авиакатастрофа: 157 человек из 33 стран погибли при падении Boeing 737 Ethiopian Airlines

Никто не выжил при крушении самолета Ethiopian Airlines, летевшего в Кению. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на государственную вещательную компанию Эфиопии, сообщили РИА Новости.

На борту находились 149 пассажиров из 33 стран, а также восемь членов экипажа, уточняет агентство.

Согласно пресс-релизу авиакомпании, Boeing 737-800 MAX с регистрационным номером ET-AVJ вылетел в 08:38 по местному времени (совпадает с мск) из Аддис-Абебы в Найроби и потерял связь в 08:44.

По данным портала Flightradar24, вертикальная скорость самолета после взлета была неустойчивой.

На борту самолета было трое россиянин. Все погибли.