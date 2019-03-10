Авиакатастрофа: 157 человек из 33 стран погибли при падении Boeing 737 Ethiopian Airlines
Голодные садисты убили овчарку ради обеда в Новосибирской области
О своих требах пишут православные прихожане в тетрадках «Нуждаюсь в помощи — Могу помочь» в храмах Бердска
Попросил прощения на Масленицу вернувшийся в Бердск отец Василий
Бомжи подожгли заброшенное здание близ курорта-отеля «Сосновка» в Бердске
Как и у кого просить прощение в Прощенное воскресенье?
С пистолетом напал на таксиста рецидивист в Бердске
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