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Попросил прощения на Масленицу вернувшийся в Бердск отец Василий

В прощенное воскресенье у бердского Преображенского храма бились на кулаках, ели бесплатные блины и брали штурмом снежную крепость. Вице-мэр признался, что соблюдает пост.(ВИДЕО, ФОТО)

10.03.2019 Автор: Елена Белоусова Нет комментариев
 
 

Попросил прощения на Масленицу вернувшийся в Бердск отец Василий

Взятие снежной крепости вызвало бурю эмоций

В воскресенье, 10 марта, возле Преображенского собора днем было многолюдно. Десятки горожан пришли, на площадку перед храмом, чтобы проводить зиму.

Настоятель кафедрального собора отец Василий, поздравляя бердчан с праздником, напомнил, что в этот день — в прощенное воскресенье — нужно не только есть блины, но и просить прощение.

— Пост — время особенное. Чтобы все плохое от себя удалить, чтобы стать лучше, терпеливее, внимательнее друг к другу, — напомнил батюшка, который со 2 марта снова служит в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», о. Василий (Бирюков) два года назад принял монашеский постриг, приняв имя Владимир. И вот новый митрополит Новосибирский и Бердский Никодим снова назначил батюшку настоятелем Преображенского собора после того, как тот поступил учиться в духовную академию.

Заместитель главы Бердска Владимир Захаров признался «Курьер. Среда. Бердск», что соблюдает пост четвертый год подряд. Это дает ему не только хорошее самочувствие, но и спокойствие.

Попросил прощения на Масленицу вернувшийся в Бердск отец Василий

Владимир Захаров и Василий Бирюков

Автор видео Елена Белоусова

Поднятие тяжестей, стенка на стенку — в масленичных забавах участвовали и дети, и взрослые. И конечно, поедание блинов с горячим чаем. Есть примета, что чем больше съешь блинов на Масленицу, тем удачнее сложится год.

Кульминацией праздника стало взятие снежной крепости.

Здесь царили нешуточные страсти. Тех, кто пытался взобраться на снежное сооружение беспощадно скидывали вниз. Но упавшие не отчаивались и пытались снова и снова. В итоге — снежная крепость пала.

Попросил прощения на Масленицу вернувшийся в Бердск отец Василий

Без блинов — не Масленица

Автор видео Елена Белоусова

Попросил прощения на Масленицу вернувшийся в Бердск отец Василий

Стенка на стенку!

Народные праздники, по мнению горожан, способствуют не только интересному досугу, но и единению.

— Сейчас, к сожалению, люди мало общаются в живую. Не знаю, как у вас, а у меня сегодняшнее утро началось с того, что я получила от друзей гору картинок на телефон. А сюда пришла, батюшку послушала, с друзьями пообщалась. Настроение весеннее и радостное! — поделилась бердчанка Ирина Смирнова.

 


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