Голодные садисты убили овчарку ради обеда в Новосибирской области

В Маслянино перед судом предстанут местные жители, обвиняемые в жестоком обращении с собакой, рассказал старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Зампрокурора Маслянинского района Андрей Демченко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей р.п. Маслянино.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч.2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий из корыстных побуждений, повлекшее его гибель, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов).

По версии органов расследования, 21 ноября 2018 года в дневное время в р. п. Маслянино обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения договорились забить «немецкую овчарку» с целью дальнейшего употребления в пищу.

Реализуя свой преступный умысел, один из обвиняемых вывел собаку на веранду дома, где нанес ножом в шею не менее 2 ударов. Второй обвиняемый вышел на веранду дома, взял топор и нанес собаке в голову не менее двух ударов. После полученных травм собаке удалось вырваться через оконный проем из рук злоумышленников и убежать на улицу.

Однако от полученных травм овчарка в ветеринарной лечебнице умерла.

Уголовное дело рассмотрит по существу Черепановский районный суд.

Справка «Курьер. Среда. Бердск»

УК РФ Статья 245. Жестокое обращение с животными

1. Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, —

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное:

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) в присутствии малолетнего;

в) с применением садистских методов;

г) с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»);

д) в отношении нескольких животных, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.