Как и у кого просить прощение в Прощенное воскресенье?

У православных христиан наступает Прощеное воскресенье. В этот день накануне Великого поста у верующих принято примиряться друг с другом, ведь Христос заповедал последователям «отпускать друг другу прегрешения». О том, зачем понадобился этот обряд, как проводится сегодня и у кого можно не просить прощения, — в материале РИА Новости.

Прости и прощай

Эта православная традиция — пожалуй, самая трогательная — называется «чином прощения». Именно с него начинается Великий пост — время покаяния и самого строгого воздержания, когда верующий должен молиться и приводить в порядок мысли и чувства.

В воскресенье вечером в православных храмах под покаянные песнопения священнослужители облачаются в черные одежды, гаснет свет и все собравшиеся подходят друг к другу со словами: «Прости меня!» А в ответ слышат: «Бог простит, и я прощаю. И ты меня прости!» Кто-то обнимается, кто-то плачет…

«Главная цель Великого поста — духовная подготовка к встрече Воскресшего Христа (Пасхе. — Прим. ред.). Это ведь не что иное, как борьба со своими страстями. А одна из страстей — раздражительность, гнев, приводящий к ссорам. И смысл Прощеного воскресенья в том, чтобы простить все обиды, которые тебе нанесли и попросить прощения у тех, кого ты сам обидел. Это первый шаг к христианскому устроению души», — объясняет профессор богословия ПСТГУ протоиерей Георгий Ореханов.

Этот сугубо религиозный обряд со временем стал народным обычаем. В последний день Масленицы даже далекие от религии люди просят прощения у друзей и близких.

Советская антирелигиозная пропаганда так и не смогла вытравить из народной памяти эту традицию. Хотя очень старалась. В хрущевскую «оттепель», когда Масленицу возродили как «сугубо народный праздник», Прощеному воскресенью придали иной смысл: мол, в этот день нужно попрощаться с обилием блинов. То есть это «прощальное воскресенье».

«Всяк человек причастен ко греху»

Удивительно, но в первые века христианства именно так и было — в какой-то степени. И вот почему.

Сам чин прощения возник в ближневосточных монастырях где-то в V веке. Их насельники уходили в пустыню вплоть до Пасхи, чтобы провести пост в полном одиночестве, наедине с собственными мыслями. А из пустыни кто-то из них мог и не вернуться: умереть от старости или болезни, стать жертвой диких зверей или разбойников. Понимая это, отшельники примирялись друг с другом, прежде чем разойтись.

Тем самым они следовали одной из заповедей Христа: «Если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Этот евангельский отрывок в Прощеное воскресенье читают во всех православных храмах.

А в православном церковном календаре этот день называется «Воспоминанием Адамова изгнания». Именно с изгнания Адама и Евы из рая начинается земная история человечества, которое, согласно богословской трактовке, после грехопадения распрощалось с бессмертием.

«Как пишут святые отцы, всякий человек, в том числе и младенец, причастен к первородному греху, совершенному Адамом. И грех этот приводит душу в немирное состояние — когда человек не желает жить в мире с другими людьми. Поэтому и начать он должен с того, чтобы изменить свое отношение к ним», — говорит отец Георгий Ореханов.

«Сделай первый шаг!»

«Прости человека — и все наладится» — звучит предельно просто. Тем более не нужно ломать голову, когда это сделать: есть же специальный день — Прощеное воскресенье.

Однако это вовсе не значит, что 10 марта можно всех простить, самому извиниться и распрощаться с этими людьми до следующего года. Просить прощения и прощать Церковь призывает постоянно.

«Чин прощения в Церкви совершается для того, чтобы напомнить: так мы должны поступать всегда. Просить прощения друг у друга нужно каждый день. Например, для супругов у христианских писателей есть очень хорошее правило: если поссорились, надо постараться примириться до захода солнца и не переносить обиду в следующий день. Это правило годится для всех. Только люди забывают об этом», — сетует Ореханов.

И чтобы напомнить об этом во время каждой литургии священник выходит из алтаря к верующим и просит у прихожан прощения, а те делают то же самое в ответ.

Но надо ли просить прощения тем, кто не верит в Бога? И у кого вообще можно не просить прощения?

«Если речь идет об общении с другими людьми — психология называет это межличностными отношениями, то и с этой точки зрения, как мне кажется, нельзя не просить прощения. Речь идет о друзьях, знакомых, о тех, кого знаешь отдаленно или поссорился много лет назад. Кстати, люди часто приходят на исповедь с вопросом: «Батюшка, я поссорился с человеком 20 лет назад и все это время не созванивался с ним и не переписывался — как поступить?» И я всегда призываю сделать первый шаг к примирению», — объясняет богослов.

«Если речь идет о людях, с которыми совершенно не знаком, просить у них прощения ты вовсе не обязан», — отмечает священник.

То есть, если человек, не планировавший участвовать в чине прощения, зашел в храм как раз в этот момент, он может совершенно спокойно пропустить этот обряд. Все, что совершается в Церкви, подчеркивает протоиерей, — дело добровольное.

«Но зачастую бывает так, что мы и у незнакомых просим прощения. Я имею в виду не ситуации наподобие той, когда наступил на ногу в метро и извинился. Я говорю о более сложных случаях — например, когда в романе Достоевского «Преступление и наказание» Родион Раскольников вышел на площадь и просил прощения как бы в целом у народа, потому что он чувствовал глобальную, экзистенциальную вину», — добавляет Ореханов.

Кроме того, просить прощения не стоит «у врагов родины». «Например, у меня нет никакого желания просить прощения у Гитлера», — заключает священник.

Источник: РИА Новости