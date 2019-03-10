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Люди стали намного культурнее и терпимее, чем в «смутные времена»

Зарисовочки из маршрутки.

10.03.2019 Один комментарий
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Вит:

Зарисовочки из маршрутки. 1. Еле ползём в пробке. Какая-то тётка сзади упорно кому-то втолковывает по мобильнику, каким фирмам и по сколько миллионов нужно перевести. Вот прям щас, пока она в пути. В воздухе висит вопрос — а что «бизнес-вумен» забыла в маршрутке? Понятно, дама не в себе. 2. Едем вечером уставшие, дремлем. У «гостя с Востока» постоянно звонит телефон, очень громко и с каким-то их национальным рингтоном, типа «лезгинки». Хорошо, хоть он не отвечает, сбрасывает, но хочется прибить его. Да выключи ты звук! 3. На переднее сиденье (где водитель) забрался какой-то мужичок подшофе. По салону тут же растеклось невообразимое алкоамбре, сдобренное лучком-чесночком. Сначала-то он держался, даже пробовал анекдот рассказать, но быстро стал заваливаться то на соседа справа, то на водилу, что страшно. Водитель категорично предложил ему выйти на морозец, развеяться. Хорошо, что не спорил, вышел. И вовремя. Тут же и стошнило.
Ну а вообще, люди стали намного культурнее и терпимее, чем в «смутные времена». Почти никто не пытается болтать по телефону, понимая абсурдность разговора «на людях». Моветон теперь не в тренде. Доброго вам пути!

Люди стали намного культурнее и терпимее, чем в смутные времена Люди стали намного культурнее и терпимее, чем в смутные времена


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(1) Комментарий

  1. АнтиЯ

    Моветон теперь не в тренде

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/03/10/411624-lyudi-stali-namnogo-kulturnee-i-terpimee-chem-v-smutnye-vremena

    Что это? :-|

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