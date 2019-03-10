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Зарисовочки из маршрутки. 1. Еле ползём в пробке. Какая-то тётка сзади упорно кому-то втолковывает по мобильнику, каким фирмам и по сколько миллионов нужно перевести. Вот прям щас, пока она в пути. В воздухе висит вопрос — а что «бизнес-вумен» забыла в маршрутке? Понятно, дама не в себе. 2. Едем вечером уставшие, дремлем. У «гостя с Востока» постоянно звонит телефон, очень громко и с каким-то их национальным рингтоном, типа «лезгинки». Хорошо, хоть он не отвечает, сбрасывает, но хочется прибить его. Да выключи ты звук! 3. На переднее сиденье (где водитель) забрался какой-то мужичок подшофе. По салону тут же растеклось невообразимое алкоамбре, сдобренное лучком-чесночком. Сначала-то он держался, даже пробовал анекдот рассказать, но быстро стал заваливаться то на соседа справа, то на водилу, что страшно. Водитель категорично предложил ему выйти на морозец, развеяться. Хорошо, что не спорил, вышел. И вовремя. Тут же и стошнило.

Ну а вообще, люди стали намного культурнее и терпимее, чем в «смутные времена». Почти никто не пытается болтать по телефону, понимая абсурдность разговора «на людях». Моветон теперь не в тренде. Доброго вам пути!