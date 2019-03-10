С пистолетом напал на таксиста рецидивист в Бердска

Грабитель, угрожая оружием, напал на таксиста в Бердске
9 марта в 03.30 в городе Бердске на улице Красная Сибирь неизвестный, находясь в автомобиле такси «Ниссан Сани», под угрозой пневматического пистолета пытался завладеть денежными средствами водителя. Однако водитель такси оказал сопротивление и обезоружил нападавшего, после чего тот скрылся. О данном факте было сообщено в полицию, сообщает МВД по НСО.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы Отдела МВД России по городу Бердску задержали по ориентировке подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 37-летний местный житель, ранее судимый за убийство и совершение дорожно-транспортного происшествия.
В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный в этот же день в 01.00 у караоке-бара на улице Ленина в Бердске отобрал у 36-летнего местного жителя серебряную цепочку, браслет и смартфон. Ущерб, нанесенный потерпевшему, составил около 28 тысяч рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 162 и ч.2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой и Грабеж). Проводится расследование.
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«Безысходность, безработица…»(с)
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