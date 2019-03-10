С пистолетом напал на таксиста рецидивист в Бердска

9 марта в 03.30 в городе Бердске на улице Красная Сибирь неизвестный, находясь в автомобиле такси «Ниссан Сани», под угрозой пневматического пистолета пытался завладеть денежными средствами водителя. Однако водитель такси оказал сопротивление и обезоружил нападавшего, после чего тот скрылся. О данном факте было сообщено в полицию, сообщает МВД по НСО.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы Отдела МВД России по городу Бердску задержали по ориентировке подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 37-летний местный житель, ранее судимый за убийство и совершение дорожно-транспортного происшествия.

В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный в этот же день в 01.00 у караоке-бара на улице Ленина в Бердске отобрал у 36-летнего местного жителя серебряную цепочку, браслет и смартфон. Ущерб, нанесенный потерпевшему, составил около 28 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 162 и ч.2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой и Грабеж). Проводится расследование.