Великий пост в Бердске: Очищаем тело и душу

Осталось всего несколько дней до Великого поста в Бердске. Самого строгого. Поедим масляных блинов 10 марта, то бишь на Масленицу. А следующим утром забываем слово «вкусняшки» и переходим в основном на растительную пищу.

Прежде чем начинать «поститься», следует подумать, крепки ли вы духом. Ведь вам придется отказаться от мяса, молочных продуктов, сладостей, яиц, на целых 48 дней (с 11 марта по 27 апреля). Все это время, если соблюдать строгий пост, вам придется есть пищу сухую, сырую или тушеную, иногда с добавлением растительного масла. Без специй и сахара. Кстати, стоит ограничить и употребление соли.

Великий пост разрешается не соблюдать или частично соблюдать детям до 12 лет, старикам, людям с хроническими и серьезными заболеваниями, беременным, кормящим грудью, а также военным, занятым тяжелым физическим трудом людям и людям, находящимся в пути. Однако и им нужно отказаться от излишеств в еде – в частности, от сладостей, выпечки, алкоголя.

Не принуждайте детей соблюдать строгий пост вместе с вами, пусть их пост ограничится отказом от сладкого и мучного — введите в рацион детей фрукты, орехи, сухофрукты, мед, изюм. Объясните ребенку суть традиции и то, что во время поста нужно ограничить развлечения. Пусть они поменьше сидят за смартфонами и телевизорами, больше гуляют и общаются со сверстниками. А еще — вместо игр на компьютере предложите им прочесть книги. И покажите это им на собственном примере.

Да, суть поста не только в физическом очищении, даже можно сказать больше — в духовном.

Нельзя совершать плохие поступки, предаваться негативным мыслям, иначе толку от соблюдения поста не будет, даже если вы строго ограничите себя в пище. В течение Великого поста необходимо соблюдать умеренность во всем: воздерживаться от увеселений, празднеств, ограничить интимную жизнь. Уделяйте больше времени молитве, размышлениям, чтению духовной литературы.

На период поста основные продукты — это овощи, фрукты и каши. Но готовить последние можно только на воде, без добавления масла. К свежим овощам можно добавить квашеную капусту, соленые огурцы и помидоры.

Необходимо помнить, что отказываясь от мяса, вы лишаете свой организм белка. На время поста его можно заменить на орехи, бобы, баклажаны, гречку.

В первую и последнюю недели Великого поста согласно церковному Уставу соблюдают самые строгие правила питания. Есть дни, когда ничего не едят.

По понедельникам, средам и пятницам допустимо сухоядение, которое включает хлеб, сырые и соленые овощи, зелень, фрукты, сухофрукты, орехи, мед, а из питья разрешены отвары или настои из трав, фруктов, ягод, квас.

По вторникам и четвергам можно употреблять в пищу горячее — вареную, печеную еду, без растительного масла.

По субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни разрешена пища с растительным маслом и вино.

7 апреля празднуется Благовещение пресвятой Богородицы. В этот день можно есть горячую пищу с растительным маслом и рыбу. Можно выпить вина.

20 апреля – Лазарева суббота, разрешено употребление рыбной икры.

21 апреля, в Вербное воскресенье, можно есть рыбу.

26 апреля, Страстная пятница – в этот день нужно отказаться от еды.

Старайтесь составить полноценное и разнообразное меню. Не будет лишним проконсультироваться с врачом.

Путеводитель по Великому посту

Великий пост — самое благоприятное время для борьбы с греховными привычками, что невозможно достичь своими силами без действия божественной благодати. Поэтому каждому верующему человеку необходимо исповедоваться и причащаться. К этим таинствам приступают за литургией, которая постом служится обычным чином в субботы и воскресенья, а в среду и пятницу совершается особый чин — литургия преждеосвященных даров.

По традиции, со второй недели Великого поста в храмах совершается таинство елеосвещения или соборования, в котором при помазании елеем частей тела призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные.

В первые четыре дня поста за вечерним богослужением читается удивительный по красоте и глубине Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского.

В воскресные вечера совершаются пассии — особенные богослужения с чтением Акафиста и отрывка из Евангелия о страданиях Христовых.

Во вторую, третью и четвертую субботу поста совершаются особые заупокойные богослужения.

И постная еда бывает вкусной

На самом деле существует множество рецептов блюд постного меню. И блюда эти очень вкусны и полезны. Возьмем некоторые рецепты на food-berdsk.ru

Салат с хрустящими баклажанами и орехами

Ингредиенты:

баклажан 100 гр, помидор 100 гр, постный чеддер 30 гр, листовой салат 20 гр, крахмал 20 гр, кешью 15 гр, кинза 5 гр, сладкий соус чили 30 гр, соль, перец по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Баклажаны отчищаем от кожицы, нарезаем крупным кубиком (3*3 см-4*4 см), затем обваливаем в картофельном крахмале.

Шаг 2. Поджариваем баклажаны в оливковом масле до золотистой хрустящей корочки.

Шаг 3. Томаты нарезаем крупными дольками.

Шаг 4. Постный сыр чеддер нарезаем небольшим кубиками или можно наломать его руками.

Шаг 5. Орех кешью обжариваем на сухой сковороде.

Шаг 6. Все ингредиенты смешиваем, добавляем соус, листочки кинзы соль и перец по вкусу. Выкладываем в тарелку. Украшаем веточкой кинзы.

Баклажаны нужно есть теплыми.

Постные котлеты

Ингредиенты:

овсяные хлопья 1 стакан, лук 1 шт, чеснок 1 зубчик, картофель 1 ш,т панировочные сухари для обвалки, соль, перец по вкусу.

Приготовление

Берем овсяные хлопья и заливаем 100 мл горячей воды, оставляем замачиваться на 30 минут. Пока заваривается овсянка, очищаем лук и пропускаем через среднюю терку. Когда овсяные хлопья разбухнут, добавляем к ним лук.

Пропускаем чеснок через чесночницу или очень мелко нарезаем. Добавляем к хлопьям.

Картофель промываем и очищаем, пропускаем через мелкую терку и добавляем к овсяным хлопьям.

Все хорошенько разминаем и перемешиваем до получения полностью однообразного пюре.

Из полученного овсяного фарша вылепливаем котлеты и обваливаем в панировочных сухарях.

Разогреваем сковороду вместе с растительным маслом и жарим на сильном огне до румяной корочки с обеих сторон. До готовности следует доводить под закрытой крышкой на самом маленьком огне.