Умер Владимир Этуш

Прощание с народным артистом СССР Владимиром Этушем, который умер в субботу на 97-м году жизни, состоится во вторник, 12 марта, в Театре им. Вахтангова.

Об этом ТАСС сообщил директор театра Кирилл Крок.

«Прощание с Владимиром Этушем пройдет в Вахтанговском театре во вторник», — сказал он.

Уточняется, что церемония прощания начнется в 10:00 мск.

В этот же день артиста похоронят на Новодевичьем кладбище столицы, уточнил Крок.