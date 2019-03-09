Умер Владимир Этуш

Места со спрятанными сокровищами Третьего рейха в Польше названы в дневнике Эгона Олленхауэра
9 и 10 марта пройдет двойная Масленица в Бердске
Сбил пешеходов: Попало на видео смертельное ДТП ночью 8 марта в Новосибирске
Диверсия на ГЭС: без электричества осталась Венесуэла
8 марта: Арестовали Toyota Prius за долги перед сыном у мамаши-алиментщицы из Бердска
Почему у одних подростков есть прыщи, а у других нет?
Ангела Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив
С 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей увеличил Путин пособие родителям детей-инвалидов
Разлив топлива: Пробила бензобак оградой фура магазина «Мария Ра» во дворе 5-этажки в Бердске
Новый способ бороться с онкологическими заболеваниями нашли ученые