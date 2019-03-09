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Умер Владимир Этуш

Артист скончался на 97 году жизни. Не пришел в себя после обширного инфаркта.

9.03.2019 Фото: Sputnik - Scanpix Нет комментариев
 
Умер Владимир Этуш

Артист скончался 9 марта в 12:30 в больнице, куда его отвезли в пятницу

Прощание с народным артистом СССР Владимиром Этушем, который умер в субботу на 97-м году жизни, состоится во вторник, 12 марта, в Театре им. Вахтангова.

Об этом ТАСС сообщил директор театра Кирилл Крок.

«Прощание с Владимиром Этушем пройдет в Вахтанговском театре во вторник», — сказал он.

Уточняется, что церемония прощания начнется в 10:00 мск.

В этот же день артиста похоронят на Новодевичьем кладбище столицы, уточнил Крок.

Артист скончался 9 марта  в 12:30 в больнице, куда его отвезли в пятницу.

Этуш пережил обширный инфаркт около месяца назад, болезнь после этого усугубилась. Собеседник агентства добавил, что артист был без сознания, когда его увозили в одну из столичных больниц.

По его словам, государство и театр возьмут на себя расходы на погребение. В окружении артиста отметили, что Этуш играл на сцене «до последнего момента» и после смерти Владимира Зельдина он сказал, «что остался самым старшим».


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