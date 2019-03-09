Места со спрятанными сокровищами Третьего рейха в Польше названы в дневнике Эгона Олленхауэра

В Германии обнародовали дневник немецкого офицера Эгона Олленхауэра, в котором говорится, где в Польше спрятаны сокровища Третьего рейха. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Как следует из дневника, нацисты по приказу Гитлера спрятали в 11 местах на территории Польши 260 грузовиков с сокровищами. Утверждается, что Третий рейх пошел на это, чтобы советские войска не смогли найти эти ценности.

Автор дневника Олленхауэр выступал в этой операции в ключевой роли, сообщает таблоид. Кроме того, он был посредником между нацистами и польскими аристократами, которые хотели уберечь сокровища от СССР.

В частности, говорится в дневнике, в один из тайников положили на хранение около 28 тонн золота, в других спрятаны золотые монеты, медали, ювелирные украшения и прочие ценности. Еще в одном хранилище спрятано 47 произведений искусства, похищенных из Франции. В их числе работы таких именитых мастеров, как Боттичелли, Рубенс, Караваджо и Моне.

Сейчас дневник принадлежит фонду Schlesische Brücke. Его представитель Роман Фурманьяк рассказал, что записи хранились в масонской ложе в городе Кведлинбург в Германии. По его словам, их передали фонду только несколько лет назад.

«Мы публикуем информацию о дневнике сейчас, так как хотели дождаться момента, когда в живых не будет людей, которые, возможно, связаны с этими событиями, особенно служащих «Ваффен-СС». Такое условие поставила ложа», — цитирует таблоид Фурманьяка.

По его словам, подлинность дневника подтвердили эксперты из пяти немецких научных институтов, в том числе специалисты с факультета истории искусств Геттингенского университета имени Георга-Августа.

Фурманьяк также отметил, что сейчас фонд исследует места, перечисленные в дневнике, чтобы убедиться, что тайники сохранились. Он рассказал, что одно из хранилищ находится на дне пруда, другое расположено в секретной комнате во дворце, а еще одно — в глубоком колодце.

По словам историка Джоанны Лампарски, дневник представляет большой интерес, так как в нем много подробностей того, что происходило в конце войны в Силезии. Однако она сомневается, что с помощью записей удастся обнаружить сокровища.

«Если бы эти люди действительно знали, где находится сокровище, они бы не действовали таким образом», — подчеркнула Лампарска.

Она отметила, что исследователям предстоит проделать много работы, чтобы изучить места, указанные в дневнике.

Поиски «золотого поезда»

СМИ уже не раз писали о «золоте Рейха», якобы спрятанном в Польше. Так, в 2016 году польские поисковики в течение нескольких месяцев искали так называемый «золотой поезд».

Речь идет о бронепоезде длиной около 150 метров, перевозившем драгоценные металлы, в том числе, как предполагается, и золото. В конце Второй мировой войны поезд выехал из немецкой крепости Бреслау (ныне — польский город Вроцлав) в Валбжих, а затем таинственно исчез.

Ученые и кладоискатели не раз высказывали предположения, что поезд могли укрыть от советской авиации в одном из туннелей, своды которого обрушились при бомбардировке. По версии гражданского сообщества XYZ, занимающегося поиском состава, он спрятан в районе 65-го километра железной дороги Вроцлав — Валбжих.

Однако раскопки на месте предполагаемого нахождения поезда успехом не увенчались.

Впрочем, поисковики не отказались от этой идеи. По их словам, после того как о поисках стали писать СМИ, к ним начали обращаться многочисленные свидетели, в том числе эмигрировавшие из Польши, или их потомки, которые рассказали, что в районе поисков располагался подземный промышленный комплекс нацистов. Год спустя, летом 2017-го, поиски возобновились, но результата так и не дали.

Находки под водой

Иногда поиски нацистского золота все же завершаются успехом. Так, летом 2017 года подводники британской компании Advanced Marine Services нашли ящик с золотом на затонувшем немецком грузовом судне SS Minden.

В сентябре 1939 года это судно вышло из Бразилии в Германию. Сообщалось, что на нем было четыре тонны золота — как предполагается, из южноамериканских банков. У берегов Исландии судно заметил британский флот, и по приказу Гитлера SS Minden затопили примерно в 190 километрах от побережья.

Стоимость находки оценивается в порядка ста миллионов фунтов стерлингов.

Источник: РИА Новости