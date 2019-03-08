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8 марта: Арестовали Toyota Prius за долги перед сыном у мамаши-алиментщицы из Бердска

Девушка, добровольно алименты не выплачивала, официального дохода, с которого возможно было бы производить ежемесячные удержания, также не имела, в результате у нее образовался долг в размере 90 тысяч рублей.

8.03.2019 Фото: Pixabay Один комментарий
 
8 марта: Арестовали Toyota Prius за долги перед сыном у мамаши алиментщицы из Бердска

Мать должна 90 тысяч рублей алиментов сыну

Арест автомобиля в преддверии 8 марта станет поводом для неплательщицы алиментов из г.Бердска вспомнить о том, что она не просто женщина, но и мать, сообщает сайт судебных приставов.
В Новосибирской области прошли рейды по должникам-неплательщикам алиментов. 5 марта, судебные приставы региона лично напомнили 2200 неплательщикам алиментов об их родительском долге. В ходе рейда в отношении 50 должников применены меры административного воздействия – составлены протоколы по ст.5.35.1 КоАП РФ. Кроме того, составлено 160 актов о наложении ареста на имущество должников на общую сумму порядка 750 тысяч рубле.
Так, у задолжавшей матери из Бердска был арестован автомобиль Toyota Prius 2011 года выпуска. Женщина по решению суда обязана выплачивать на содержание своего сына алименты в размере 1/6 от своих доходов в пользу взыскателя — отца мальчика. Девушка, добровольно алименты не выплачивала, официального дохода, с которого возможно было бы производить ежемесячные удержания, также не имела, в результате у нее образовался долг в размере 90 тысяч рублей. Судебный пристав установил, что у гражданки в собственности имеется автомобиль, обнаружить который удалось в ходе рейдовых мероприятий. Если в ближайшее время женщина не вспомнит о своих материнских обязанностях и не оплатит долг, ее автомобиль будет передан на реализацию.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Куда катится этот мир. Женщина ездит на машине, с ребёнком не живет, отец требует алименты. Эмансипация не обошла Бердск стороной :-D

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