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Ангела Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив

Франция также «отказалась от этого предложения, расценив его как ненужную провокацию».

8.03.2019 Фото: Pixabay Нет комментариев
 
Ангела Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив

Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась принять предложение вице-президента США Майка Пенса о направлении кораблей военно-морских сил Германии в район Крыма, передает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, пишет Интерфакс.

По информации агентства, в ходе встречи на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля Пенс призвал Меркель направить германские корабли в Керченский пролив, чтобы «показать Путину (президент РФ Владимир Путин), что западные державы не откажутся от доступа к этим водам», — сказали источники агентства на условиях анонимности.

По их словам, канцлер отказалась, сказав о сомнениях, которые ранее озвучил президент Украины Петр Порошенко.

Источники отметили, что Меркель в координации с Францией намеревалась направить группу кораблей через пролив в качестве единичного маневра, однако Порошенко сказал, что «этого недостаточно для решения проблемы — он хочет обеспечить постоянный доступ к проливу».

Франция, по словам источников, также «отказалась от этого предложения, расценив его как ненужную провокацию».

Ранее в феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина с участием представителей НАТО готовит очередную провокацию по прорыву кораблей через Керченский пролив.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили порядок прохождения через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, а 24 украинских моряка решением суда арестованы по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ. США и ЕС потребовали освобождения украинских моряков.


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