КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2как в центре
продам
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 4-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ангела Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив

С 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей увеличил Путин пособие родителям детей-инвалидов

Разлив топлива: Пробила бензобак оградой фура магазина «Мария Ра» во дворе 5-этажки в Бердске

Новый способ бороться с онкологическими заболеваниями нашли ученые

Вице-мэр Бердска: Или остановка, или пешеходный переход. Выбирайте! Пока жалоб нет

С 8 Марта, любимые женщины Бердска!

Полмиллиона рублей заплатит за цветы мэрия Бердска

Депутат-единоросс: «8 тысяч рублей пенсии получают тунеядцы и алкаши»

Заказала киллеру убийство бывшего замминистра ЖКХ Подмосковья из-за долга в 50 млн рублей бизнесвумен из Москвы

За оскорбление власти в интернете граждан России ждет наказание

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Разлив топлива: Пробила бензобак оградой фура магазина «Мария Ра» во дворе 5-этажки в Бердске

Вся солярка вытекла на дорогу. Водитель пострадавшего грузовика и местные жители сетуют на скользкие и узкие дороги. Шофер ждет буксир.(ВИДЕО, ФОТО)

8.03.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой Один комментарий
 
Разлив топлива: Пробила бензобак оградой фура магазина Мария Ра во дворе 5 этажки в Бердске

Фура «наделась» на трубу ограды

Утром 8 марта в Бердске произошло необычное происшествие с грузовым MAN. Фура магазина «Мария Ра» пробила бензобак трубой ограждения. Авария произошла у дома №54 в Микрорайоне около 10.30.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» водитель грузовика, он неправильно заехал, чтобы разгрузить товар в магазин, который находится в пристройке к пятиэтажке №54. Решил развернуться для изменения маршрута, но совершить маневр не дала скользкая дорога. Фура буквально нанизалась на трубу ограждения, как на вилку. Обширная дыра в бензобаке не дает шансов на движение без посторонней помощи. Солярка вылилась на дорогу.

Разлив топлива: Пробила бензобак оградой фура магазина Мария Ра во дворе 5 этажки в Бердске

Внушительна дыра в бензобаке

-Меня потащило на обочину. Я остановился, вижу, что не туда заехал, начал останавливаться. Тут гололед, а я груженый полностью. Никому ничего не угрожает. Солярка у меня из бака вытекла. Благо, ее немного было, — поведал водитель.

Автор видео Анастасия Солодкова


Вокруг автомобиля стойкий запах топлива. На место происшествия приезжали полицейские и сотрудники МЧС, чтобы оценить обстановку — нет ли угрозы взрыва или воспламенения. Кроме того, фуру попытались «снять» с ограждения, но безуспешно. Приезжавшие сотрудники ГИБДД не стали оформлять происшествие как ДТП. Сейчас водитель фуры ждет другую машину «Марии Ра», которая возьмет «раненый» грузовик на буксир.

Прохожие тем временем с недовольным ворчанием обходят по сугробам место аварии.

-Вот такие у нас дороги. И скользко, и узко — не развернуться, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» местная жительница. Все позагородили. Посмотрите — две машины не разъедутся.

Разлив топлива: Пробила бензобак оградой фура магазина Мария Ра во дворе 5 этажки в Бердске

Попытка отбуксировать грузовик не увенчалась успехом

Автор видео Анастасия Солодкова

Разлив топлива: Пробила бензобак оградой фура магазина Мария Ра во дворе 5 этажки в Бердске

Разлив топлива: Пробила бензобак оградой фура магазина Мария Ра во дворе 5 этажки в Бердске


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Почему у одних подростков есть прыщи, а у других нет? Ангела Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив С 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей увеличил Путин пособие родителям детей-инвалидов

(1) Комментарий

  1. Аноним

    При чем тут скользкие или нет дороги? Какого он вообще во двор поехал на фуре? Там вообще знак есть при въезде…

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый котёл Rinnai от 27 900 руб!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика