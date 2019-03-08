Разлив топлива: Пробила бензобак оградой фура магазина «Мария Ра» во дворе 5-этажки в Бердске

Утром 8 марта в Бердске произошло необычное происшествие с грузовым MAN. Фура магазина «Мария Ра» пробила бензобак трубой ограждения. Авария произошла у дома №54 в Микрорайоне около 10.30.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» водитель грузовика, он неправильно заехал, чтобы разгрузить товар в магазин, который находится в пристройке к пятиэтажке №54. Решил развернуться для изменения маршрута, но совершить маневр не дала скользкая дорога. Фура буквально нанизалась на трубу ограждения, как на вилку. Обширная дыра в бензобаке не дает шансов на движение без посторонней помощи. Солярка вылилась на дорогу.



-Меня потащило на обочину. Я остановился, вижу, что не туда заехал, начал останавливаться. Тут гололед, а я груженый полностью. Никому ничего не угрожает. Солярка у меня из бака вытекла. Благо, ее немного было, — поведал водитель.

Автор видео Анастасия Солодкова



Вокруг автомобиля стойкий запах топлива. На место происшествия приезжали полицейские и сотрудники МЧС, чтобы оценить обстановку — нет ли угрозы взрыва или воспламенения. Кроме того, фуру попытались «снять» с ограждения, но безуспешно. Приезжавшие сотрудники ГИБДД не стали оформлять происшествие как ДТП. Сейчас водитель фуры ждет другую машину «Марии Ра», которая возьмет «раненый» грузовик на буксир.

Прохожие тем временем с недовольным ворчанием обходят по сугробам место аварии.

-Вот такие у нас дороги. И скользко, и узко — не развернуться, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» местная жительница. Все позагородили. Посмотрите — две машины не разъедутся.

Автор видео Анастасия Солодкова

