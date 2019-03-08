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С 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей увеличил Путин пособие родителям детей-инвалидов

Такое пособие будут платить неработающим родителям с 1 июля 2019 года.

8.03.2019 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев
 
С 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей увеличил Путин пособие родителям детей инвалидов

Владимир Путин увеличил пособие родителям детей-инвалидов, при условии — что они не работают

Президент России Владимир Путин своим указом увеличил с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей размер пособий, которые ежемесячно выплачиваются безработным родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей-инвалидов, пишет ТАСС.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Эти выплаты получают лица, которые ухаживают за ребенком-инвалидом, не достигшим 18 лет, а также инвалидом с детства. Размер пособий для них оставался неизменным с 2013 года.

Новая редакция документа вступит в силу с 1 июля 2019 года.


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