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Почему у одних подростков есть прыщи, а у других нет?

Причина кроется в толстом слое кожного сала, которое человеческое тело начинает вырабатывать с подросткового возраста — как раз в то время, когда появляются первые прыщи.

8.03.2019 Фото: pixabay.com Нет комментариев
 
Почему у одних подростков есть прыщи, а у других нет?

Сыпь вызывают именно микробы, а не проблемы с иммунитетом, а с другой — указывает на возможность избавления от угрей путем избирательного уничтожения плохих штаммов Cutibacterium acnes

Бактериологи из Калифорнии выяснили, почему некоторые подростки никогда не сталкиваются с угрями и прыщами, а другие не могут от них избавиться. Описание реальных виновников появления угревой сыпи представлено в журнале JCI Insight.
«Теперь мы знаем, что отличает хорошие и плохие кожные бактерии на генетическом уровне. Это позволит понять, что именно делают микробы в кожных нарывах. Подобные сведения помогут создать лекарства, которые будут блокировать работу молекул, порождающих прыщи, или же способствовать формированию здоровой микрофлоры», — заявил Джордж Лю (George Liu) из университета Калифорнии в Сан-Диего (США).
На коже даже самого опрятного человека обитает бесчисленное множество бактерий, грибков и других представителей микромира. Часть из них никак не влияет на облик и здоровье человека, а другие даже приносят пользу, убивая зловредные микробы.
Однако опасные микробы могут скапливаться в сальных железах и вызывать воспаления, порождая прыщи, угри и другие типы сыпи. В последние годы медики и биологи начали активно интересоваться тем, как особенности работы организма и различные внешние факторы (например, дезодоранты) влияют на состав микрофлоры и вероятность развития угрей.
Лю и его коллеги уже много лет бьются над решением интересной загадки, связанной с прыщами и угрями. Предположительные виновники их появления, бактерии вида Cutibacterium acnes, присутствуют на коже практически всех людей, причем часто в значительных количествах, однако сыпь появляется только у некоторых.
К тому же опыты на мышах показывают, что у них введение этих микробов в сальные железы и верхние слои кожи не приводит к формированию сколь-либо заметных угрей и прыщей. Это заставило многих ученых искать причины сыпи в другом — к примеру, в небольших различиях в работе иммунной системы у разных людей.
Анализируя результаты этих экспериментов, калифорнийские биологи обратили внимание на то, что отличает кожу человека от внешних покровов мышей. Это толстый слой кожного сала, которое человеческое тело начинает вырабатывать с подросткового возраста — как раз в то время, когда появляются первые прыщи.
Авторы статьи прибегли к простому, но очень оригинальному способу: они создали своеобразный синтетический аналог этого жира, смешав воск, холестерин, некоторые жирные кислоты и сквален (один из основных продуктов работы сальных желез). Покрыв им кожу мышей с идентичной ДНК, Лю и его коллеги начали вводить в нее культуры Cutibacterium acnes и следить за развитием событий.
Этот трюк сработал — в некоторых случаях у мышей действительно начали появляться прыщи, которые не исчезали на протяжении многих недель. Что более интересно, это происходило далеко не всегда — некоторые штаммы возбудителей угрей почти не влияли на состояние кожи.
Проанализировав ДНК плохих и хороших разновидностей микробов, ученые обнаружили, что первые действительно чаще встречаются у подростков и взрослых, страдающих от угрей и прыщей, а вторые — у здоровых людей, не знакомых с этой проблемой.
С одной стороны, это говорит о том, что сыпь вызывают именно микробы, а не проблемы с иммунитетом, а с другой — указывает на возможность избавления от угрей путем избирательного уничтожения плохих штаммов Cutibacterium acnes.

Источник: РИА Новости


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