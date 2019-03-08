Новый способ бороться с онкологическими заболеваниями нашли ученые

Сотрудники Копенгагенского университета нашли новый метод для защиты от онкозаболеваний. Они изучили белок 53BP1 и обнаружили механизм, предотвращающий накопление мутаций, пишет «Российская газета». Именно такие изменения приводят к тому, что нормальные клетки становятся раковыми.Как объясняют ученые, благодаря указанному белок клеточное деление в дочерних клетках замедляется. Таким образом высвобождается время, необходимое на восстановление дефектов в генах.— Белки поглощают и защищают поврежденную ДНК, а потом «сопровождают» ее до тех пор, пока повреждение не будет восстановлено. Этот процесс зависит от точного времени и тщательного контроля внутри клеток, — отмечают ученые.Исследователи уверены, что их открытые позволит найти новые методы лечения рака и заболеваний, вызванных изменениями в ДНК.

Источник: runaruna.ru