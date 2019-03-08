С 8 Марта, любимые женщины Бердска!

Милые дамы!

Поздравляем вас с первым праздником весны — Международным женским днем 8 Марта! Это праздник красоты, нежности, душевной мудрости и терпения, праздник материнства и внимания к женщине.

Желаем вам в этот весенний день быть всегда любимыми, счастливыми и веселыми, полными энергии, оптимизма и обаяния. Будьте всегда, как и в этот прекрасный праздник, окружены заботой, вниманием и любовью ваших близких и друзей! Пусть в вашем сердце всегда живет весна и в жизни случается больше чудес!

Во все времена женщина, которую поэты называли «венцом творения», была символом жизни, источником красоты и вдохновения. Пусть озаряются лучезарными улыбками ваши лица, каждый день дарит добро, заботу и ласку. Миллионы роз, тысячи мимоз — сотни цветов к вашим ногам. Мы вас любим!

С любовью,

ваш «Курьер. Среда. Бердск»