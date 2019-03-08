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Вице-мэр Бердска: Или остановка, или пешеходный переход. Выбирайте! Пока жалоб нет

Водители уверены, что пешеходный переход, установленный рядом с остановкой «Сибириада», создает опасную ситуацию. Пешеходы думают иначе.

8.03.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Валентина 4 коммент.
 
Вице мэр Бердска: Или остановка, или пешеходный переход. Выбирайте! Пока жалоб нет

Пешеходный переход расположен в метре от остановочной площадки

Считают нарушением оборудование пешеходного перехода рядом с остановкой общественного транспорта «Сибириада» жители Бердска.

— Недавно напротив магазина «Сантимо», справа от мебельного магазина «Громада» поставили знак остановки, а за остановкой знак пешеходного перехода. Это какой-то бред. Каждое утро останавливаются служебные автобусы, маршрутные автобусы, и выходящие люди, не дожидаясь, когда автобус уедет, не глядя, выходят перед автобусом на дорогу. Прямо под машины. Их не видно из-за автобуса. Я спрашивал сотрудников ГИБДД, которые там часто стоят и проверяют документы. Ответа нет. Водители, будьте осторожны, написал в рубрику «свои новости» Валентин.

Антонина Никитина нередко нередко пользуется данным пешеходным переходом. Уже давным-давно. Она уверена, что именно установленный знак пешеходного перехода спас уже не одну жизнь на этом участке дороги. Так как движение по ул. Первомайской всегда интенсивное, и машины летят, как угорелые.

— Когда люди выходят из автобуса и им нужно попасть на противоположную сторону, вряд ли многие пойдут за сотню метров до ближайшей «зебры», большинство, как зайцы, будут скакать через дорогу на свой страх и риск. А так стоит знак. И большая часть автомобилистов все же притармаживает, если видит, что из маршрутки выходят люди. Не знаю, как автомобилистам, но пешеходам «зебра» здесь точно не мешает, — высказала свою точку зрения «Курьер. Среда. Бердск» Антонина Игоревна.

Это не единственное место в Бердске, где пешеходный переход расположен рядом с остановочными платформами. Например, «зебра» проходит в аккурат по краю остановки «Библиотека» на ул. Свердлова. И пешеходы, пользующиеся ей, говорят, что ни разу не попадали в опасную ситуацию.

— Не только водителям, но и пешеходам нужно быть внимательными. Ну, не бросайся ты как бык на красную тряпку через дорогу, осмотрись про сторонам. Подожди, когда отойдет транспорт. Это минутное дело. И смело двигайся вперед, — посоветовал Николай Кириллов.

По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, который возглавляет комиссию по безопасности движения, данная ситуация — сложившаяся в городе.

— Нужно либо закрывать остановку, либо убирать пешеходный переход, — подчеркнул Захаров.

Претензий по соседству остановки и пешеходного перехода ГИБДД пока не высказывает, отметил Владимир Николаевич. Если следовать строгим правилам, то заездной карман должен быть 43 метра: на на данной остановке заездной карман гораздо меньше, и всего в метре от находится переход, и там его быть не должно.

Нередки случаи, когда ради той же безопасности, бердчане пишут коллективные заявления с просьбой установить знак пешеходного перехода рядом с остановкой.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители частного сектора Микрорайона не один раз просили власть сделать нерегулируемый пешеходный переход рядом с остановкой транспорта «Искитимская»

Светофор находится на перекрестке улиц Красная Сибирь и Павлова. Жители расположенных рядом улиц, в том числе и дети, чтобы попасть на остановку, постоянно перебегают дорогу вне зоны пешеходного перехода. Старушки и инвалиды тоже не идут до перекрестка, на свой страх и риск переходят дорогу в неположенном месте. Многие автомобилисты уже знают, что в этом месте постоянный поток пешеходов, поэтому пропускают людей. Но некоторые машины здесь несутся, как угорелые. Бердчане просили пешеходный переход ради безопасности.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Обратите внимание остановка Библиотека в сторону военного там пешеходный вообще на остановке .Подъезжаешь и не поймешь человек стоит ждет автобус или собирается переходить дорогу .

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  2. Аноним

    А можно выбрать другого вице-мера? 8)

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  3. Аноним

    А возле санатория сибиряк круче всех там прямо на пешеходном переходе остановка

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  4. Аноним

    Да нормально всё там, что привезались?

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