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О своих требах пишут православные прихожане в тетрадках «Нуждаюсь в помощи — Могу помочь» в храмах Бердска

Бердчанка Юлия: «Когда делаешь добро, душа летает. Просто мы не замечаем и не обращем на это внимание».

7.03.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
О своих требах пишут православные прихожане в тетрадках «Нуждаюсь в помощи Могу помочь» в храмах Бердска

Просьбы о помощи нуждающиеся могут записать в красную тетрадь

Две тетради стоят в открытом доступе в Преображенском храме Бердска. Для них отведена специальная полочка. На красной тетради написано «Мне нужна помощь», на голубой — «Я могу помочь».

В просьбах нет ничего сверхъестественного — люди от большой нужды просят помощи.

— Постоянно нуждаюсь в лекарствах, и денег не хватает на все нужды. Всегда болею.

— Нуждаюсь в проведении электропроводки (замене) в двухкомнатной квартире.

— Срочно нужны дрова и уголь.

— Срочно нужна машинка «Малютка» для семьи с детьми.

— Человек живет в жутких условиях. Пенсионерка (дурочка-больная). Нужен срочно унитаз. Побелка и покраска (или все для нее). Шторы.

— Я иммигрировала из Казахстана в Россию. Не могу найти дом для семьи по своим средствам (у меня на сегодняшний день 600 тыс. рублей). Помогите, если кто-то знает о таком жилье. Я все смогу сделать (ремонт). Дом мне нужен для того, чтобы кроме моей семьи, в нем могли остановиться приезжие люди, которым некуда пойти. Чтобы им было где оставить свои вещи и пойти искать жилье и работу. Поверьте, это очень важно, когда у тебя есть, где переночевать и отдохнуть, и поделиться во славу Божию.

Есть записи и в тетради «Я могу помочь».

— Я могу по субботам и воскресеньям помочь сходить в магазин, приготовить поесть для нуждающихся пожилых людей.

— Могу связать из вашей пряжи носки, варежки.

— Столярно-плотнические работы.

— Репетиторство по истории и обществознанию.

— Я могу иногда ходить в магазин, варить для немощной бабушки.

— После 18.00. Увезти, привезти, что-то отремонтировать на дому (электрика, сантехника).

— Любая работа.

— Могу выполнить работу сиделки.

— Строительные работы.

— Привезти и увезти на легковом автомобиле (по согласованию заранее).

В бердских храмах давно оказывали помощь и поддержку нуждающимся, но вот как-то подобных тетрадей никто не видел.

Тетради появились в храме, когда пришел Андрей Федоров (служит помощником настоятеля в Бердске с сентября 2018 года, прим. ред.), видимо, он привнес опыт предыдущего храма, в котором служил, рассказали «Курьер. Среда Бердск» в Преображенском соборе.

О своих требах пишут православные прихожане в тетрадках «Нуждаюсь в помощи Могу помочь» в храмах Бердска

С приходом в Преображенский собор помощника настоятеля Андрея Федорова в храмах появились тетрадки с просьбами о помощи и ее предложениями

По воскресеньям в церкви собирается братство, берут тетради и смотрят записи. Решают проблемы.

— Все решается индивидуально, если можем, то стараемся помочь. Силами прихожан. В братство входит человек 15, и хорошо помогают нуждающимся. К нам обращаются часто те, у кого бывают проблемы с транспортом — кого-то нужно увезти и привезти. Недавно пришла мама девочки с ДЦП. Больной ребенок не переносит холод — начинаются судороги. Так ее привозят каждую субботу на причастие наши прихожане. У нас есть вещевой склад. Мы принимаем вещи от бердчан и сортируем. Часто приезжают сотрудники соцзащиты из Черепаново и забирают вещи. В деревнях у них люди бедствуют. Склад работает с 11.00 в воскресенье. Тоже есть специальная тетрадка, кому что нужно. И если вещь попадается, то ее откладывают и нуждающиеся ее забирают. Недавно погорельцы брали постельное белье и посуду. Все, что есть, мы раздаем, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» собеседница.

Нередко оказывают помощь и сотрудники храма. Бабушки звонят и говорят, что сломалась сантехника или розетка и им на помощь спешит завхоз Преображенского собора. Меняет кран или розетку. Бывает, что помогают восстанавливать документы.

— У нас много мужчин от 30 до 50 лет, которые желают делать добрые дела. Одно время было несколько семей, в домах которых требовался капитальный ремонт. Делали всем миром: обдирали стены, меняли сгнившие полы, — отметила служитель Преображенского собора.

Юлия недавно переехала с семьей в Бердск. Она мама пятерых детей, двое из которых приемные. Пока не работает, поэтому у нее есть немного времени, чтобы помочь одиноким бабушкам. Об этом она оставила запись в церковной тетради. Правда, никто не откликнулся. Либо бабушки все крепкие, либо родственники хорошо за ними ухаживают, возможно, помогают соцработники, предположила Юлия.

— У меня есть немного времени, поэтому я могу сходить прогуляться и сделать доброе дело. Элементарную домашнюю работу. Сходить в магазин, приготвить пищу. Когда делаешь добро, душа летает. Просто мы не замечаем и не обращем на это внимание. Бабушка идет, я ей сумку помогла донести. А потом иду и радость на душе какая-то, что невзначай кому-то помогла. Не за деньги, а просто так, непринужденно, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Юлия.


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