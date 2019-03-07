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Как выбрать входную парадную дверь

Деревянные придутся по душе эстетам и творческим личностям.

7.03.2019 Нет комментариев
 
Как выбрать входную парадную дверь

Стальные модели выбирают практичные люди, заботящиеся о безопасности себя и своей семьи.

Как выбрать входную дверь?

Металлическая входная дверь — не только безопасность жителей квартиры или дома, но и элемент декора. Следует подходить к вопросу выбора комплексно. Хорошая входная дверь должна иметь:

устойчивость к природным изменениям температуры, влажности, давления;

прочный материал без экономии на сборке, обязательно надежный замок;

защиту личного пространства живущих в доме, например двухступенчатый профиль.

Стоит уделить внимание общему экстерьеру.

Цель двери — не привлечение концентрированного внимания, а лишь дополнение полноценного вида дома или офиса. Это центральный элемент, который всего на секунду задерживает на себе взгляд и вызывает восхищение.

Как выбрать входную парадную дверь

Преимущества металлических конструкций

Стальные модели имеют повышенную защиту от вандализма, они заслуживают доверия покупателей. Благодаря технологии производства это больше не массивные монументы из сплошного куска металла. Сейчас это привлекательные, дизайнерские решения в классическом стиле и ноу-хау.

Недорого может быть обеспечена шумо-, тепло-, звукоизоляция. Деревянная облицовка может выглядеть привлекательнее, но и стоить в разы дороже. Сами металлоконструкции сложно отличить не прикасаясь от натурального дерева.

Помимо этого входные двери из металла это:

повышенная прочность, устойчивость к механическим воздействиям;

легко дополнить дизайн фурнитурой, много вариантов украшений;

срок службы дольше относительно деревянных моделей.

Помимо этого сталь не иссушается в жару и не разбухает во влажности. Цена обычно складывается из толщины листа материала, фурнитуры, дополнительного декора и облицовки. Основным недостатком стальных дверей являются вмятины, которые могут появляться вследствие неаккуратного использования. Поэтому, хоть модели и прочные, с ними нужно обращаться бережно.

Как выбрать входную парадную дверь

Где приобрести хорошую парадную дверь?

Советуем сделать это в компании производителе “ДвериЗевс”. Изготовление парадной двери не начинается без конкретного загаза, поэтому монтаж без проблем гарантирован. Обширный выбор ценового сегмента и вариантов отделки, цвета панелей МДФ. Фрезеровка может быть индивидуальной.

Компания гарантирует новый подход к клиентам и уникальный дизайн изделий.. Изготовление занимает от 2-х дней, большой выбор замков и полный пакет документов с гарантией на 5 лет. Более 5 лет мы создаем надежные, взломостойкие, теплые и тихие двери.

Заключение

Парадные входные двери — обязательный элемент дома или офиса, который украшает, повышает представительский уровень и обеспечивает безопасность. Металлические конструкции отлично подходят для выполнения своих функций. Они должны быть надежные, приятные взгляду и практичные. Советуем заказать модель на “ДвериЗевс” и убедиться в качестве продукции!


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