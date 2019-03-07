Полмиллиона рублей заплатит за цветы мэрия Бердска

1 355 розу и не только купит администрация Бердска. 4 марта горадминистрация объявила аукцион на поставку цветов, букетов и композиций из цветов. В их числе 911 кустовая хризантема, 450 одноголовых хризантем, 450 герберы, 351 гвоздика, 340 лилий, 380 гипсофилов, 381 папоротников и 475 пальм. За цветы чиновники готовы заплатить 531 995 рублей из бюджета города.

Согласно требованиям чиновников, оформление букетов осуществляется с использованием материалов поставщика — цветочной продукции, флористического и упаковочного материалов.

Цветочная продукция оформляется по согласованию с заказчиком в виде букетов, композиций, одно — и двусторонних икебан, подарочных художественных композиций из живых цветов, с использованием флористического, упаковочного материалов и других аксессуаров.

Дизайн оформления букетов и композиций, цветовая гамма, а также использование флористических аксессуаров и иных расходных материалов согласовываются с мэрией по каждой заявке. Цветы в букетах и композициях подбираются по цветовой гамме и длине. Каждый букет цветов должен быть в упаковке и перевязан декоративной лентой.

Победитель аукциона должен оформлять цветочную продукцию в соответствии с заявкой, с привлечением профессиональных дизайнеров-флористов. При этом учитывается характер официального мероприятия, проводимого Администрацией города Бердска. При составлении композиций и букетов кроме живых цветов Поставщик может использовать сухоцвет, зелень, различный упаковочный (флористический) материал соответствующий дизайну букета.

Все цветы и зелень должны быть живые, свежие и неповрежденные. Поставляемые цветы и зелень, входящие в состав букетов и композиций, не увядшие, без признаков заболеваний и повреждений вредителями, без механических и химических повреждений. Стебли прямые, прочные и упругие. На стеблях не должно быть вялых, мятых, обломанных листьев, шипов. А стебли должны быть аккуратно подрезаны косым срезом.

Предполагается, что цветы будут дарить на торжественных городских мероприятиях.

Победитель аукциона станет известен утром 18 марта.