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Заказала киллеру убийство бывшего замминистра ЖКХ Подмосковья из-за долга в 50 млн рублей бизнесвумен из Москвы

За «услугу» москвичка готова была заплатить убийце 3,5 млн рублей. Женщину задержали и завели уголовное дело по статье «Приготовление убийства по найму».

7.03.2019 Фото: МААС 54 Нет комментариев
 
Заказала киллеру убийство бывшего замминистра ЖКХ Подмосковья из за долга в 50 млн рублей бизнесвумен из Москвы

Жертву осталась в живых

Обвиняемой в приготовлении заказного убийства бывшего заместителя министра ЖКХ Подмосковья Евгения Харитонова решилась на преступление из-за долга перед ним в 50 миллионов рублей. По данным РЕН ТВ, Дудурова работала в банке. Оттуда она перевела принадлежащие Харитонову 50 миллионов рублей, после чего бывший замминистра написал на нее заявление. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано. Узнав об этом, Дудурова обратилась к знакомому за помощью в поиске киллера.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК по столице Юлии Ивановой, после предложения приятельницы мужчина обратился к правоохранителям.

«Впоследствии обвиняемая познакомилась с предполагаемым исполнителем и договорилась о сумме в 3,5 млн рублей за исполнение убийства. 5 марта предполагаемый киллер сообщил заказчице, что совершил убийство, а в качестве доказательства предоставил инсценированные фотографии с изображением потерпевшего, после чего она была задержана», — отметила Иванова.

Убийство удалось предотвратить следователям московского СК и сотрудникам столичной полиции. Против подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству по найму».

Источник: Рен.ТВ


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