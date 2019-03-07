Заказала киллеру убийство бывшего замминистра ЖКХ Подмосковья из-за долга в 50 млн рублей бизнесвумен из Москвы

Обвиняемой в приготовлении заказного убийства бывшего заместителя министра ЖКХ Подмосковья Евгения Харитонова решилась на преступление из-за долга перед ним в 50 миллионов рублей. По данным РЕН ТВ, Дудурова работала в банке. Оттуда она перевела принадлежащие Харитонову 50 миллионов рублей, после чего бывший замминистра написал на нее заявление. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано. Узнав об этом, Дудурова обратилась к знакомому за помощью в поиске киллера.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК по столице Юлии Ивановой, после предложения приятельницы мужчина обратился к правоохранителям.

«Впоследствии обвиняемая познакомилась с предполагаемым исполнителем и договорилась о сумме в 3,5 млн рублей за исполнение убийства. 5 марта предполагаемый киллер сообщил заказчице, что совершил убийство, а в качестве доказательства предоставил инсценированные фотографии с изображением потерпевшего, после чего она была задержана», — отметила Иванова.

Убийство удалось предотвратить следователям московского СК и сотрудникам столичной полиции. Против подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству по найму».

Источник: Рен.ТВ