Депутат-единоросс: «8 тысяч рублей пенсии получают тунеядцы и алкаши»
Заказала киллеру убийство бывшего замминистра ЖКХ Подмосковья из-за долга в 50 млн рублей бизнесвумен из Москвы
За оскорбление власти в интернете граждан России ждет наказание
За фейки выпишут штраф в 1,5 млн рублей
Разбившийся летчик Сергей Дадыкин летал на списанном и сломанном самолете «Вильга» на аэродроме «Бердск-Центральный»
Дело о растрате 1,3 млн рублей директора мусорной свалки вернули в суд Бердска
О своих требах пишут православные прихожане в тетрадках «Нуждаюсь в помощи — Могу помочь» в храмах Бердска
Коктейлем Молотова забросали мэрию Красноярска. Подозреваемые арестованы
Врёте, сволочи: член правления Газпрома откровенно высказался о работе подчинённых