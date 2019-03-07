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Требуется офис-менеджер с опытом пассивных продаж

Резюме обязательно — на bkurer@mail.ru с пометкой «Офис-менеджер».

7.03.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Курьер:

В один из офисов требуется офис-менеджер. Требования: общение с клиентами, пассивные продажи рекламы, выдача газеты, прием объявлений.

Резюме обязательно — на bkurer@mail.ru с пометкой «Офис-менеджер». Более детально — 8-909-532-95-38.

 

 


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