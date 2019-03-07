9 и 10 марта пройдет двойная Масленица в Бердске

9 марта на площади Горького состоится областной праздник «Широкая Масленица». Об этом «курьер. Среда. Бердск» рассказали в отделе культуры Бердска сегодня, 5 марта. В этот день на празднике с песнями, частушками, хороводами и народными играми выступят 22 фольклорных коллектива Новосибирской области.

С 12.00 гостей праздника ждут ярмарка, торговые и «обжорные» ряды. С 13.00 начинается народное гуляние: «Масленичный поезд» с участием ряженых и гостей праздника, театрализованное представление, концертно-игровые площадки и, конечно же, народные игры и забавы, где можно будет заработать призы от партнеров праздника.

Аттракцион «Масленичный столб» и «Молодецкие забавы» и взятие снежной крепости ждут вас с 12.40 до 14.30. А в 15.00 зиму состоится торжественное сжигание чучела.

На следующий день, 10 марта, на площади ДК «Родина» состоится праздничное мероприятие «Барыня Масленица», начало в 11.00.

В программе работа торговых рядов, шествие «Каталиха», масленичные заклички, концерт фольклорных и народных коллективов, народные танцы, ленточки желаний, вручение дипломов за масленичные поделки, соревнование гиревиков, приседания с мешками, перетягивание каната, а также детская игровая программа

В 13.00 запланировано сожжение чучела Масленицы и масленичный хоровод.

В этот же день в 12.00 на площади перед ДЦ «Октябрь» состоится народное гуляние, а на площади у Преображенского собора с 11.00 пройдут праздничные мероприятия Масленицы, в том числе и взятие снежной крепости.