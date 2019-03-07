Коктейлем Молотова забросали мэрию Красноярска. Подозреваемые арестованы

Мужчины забросали мэрию Красноярска бутылками с зажигательной смесью. Полиция задержала подозреваемых в поджоге, сообщили Тайге.инфо в пресс-службе краевого управления МВД.

«Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали подозреваемых в попытке умышленного уничтожения имущества административного здания путем поджога, — сообщили Тайге.инфо в пресс-службе полиции 7 марта. — Ими оказались 25-летний и 27-летний мужчины».

В отношении мужчин завели дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемые арестованы, подчеркнули в МВД.

«В отношении одного из них [арестованных] назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы», — добавили в ведомстве.

Ранее проект Baza опубликовал видео «обстрела» здания мэрии Красноярска бутылками с зажигательной смесью. Один из поджигателей случайно пролил жидкость на себя, и на нем загорелась одежда.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что на площадь Горького в Бердске выходил пикетчик, сжегший покрышки. Бердчанин простоял в одиночном пикете с плакатом «Путин, дай нам жить по-людски. Это только начало» 1,5 часа. Так он выразил недовольство ростом тарифов ЖКХ, цен на продукты и бензин, ухудшением качества жизни. Полицейские позже задержали пикетчика.

По данным издания, инцидент произошел 3 марта. В этот день в Красноярске открывалась зимняя Универсиада.



Источник: tayga.info