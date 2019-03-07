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Коктейлем Молотова забросали мэрию Красноярска. Подозреваемые арестованы

Пироманами оказались 25-летний и 27-летний мужчины. В отношении одного из арестованных назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы.

7.03.2019 Фото: © t.me/bazabazon 2 коммент.
 
Коктейлем Молотова забросали мэрию Красноярска. Подозреваемые арестованы

Инцидент произошел 3 марта. В этот день в Красноярске открывалась зимняя Универсиада.

Мужчины забросали мэрию Красноярска бутылками с зажигательной смесью. Полиция задержала подозреваемых в поджоге, сообщили Тайге.инфо в пресс-службе краевого управления МВД.

«Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали подозреваемых в попытке умышленного уничтожения имущества административного здания путем поджога, — сообщили Тайге.инфо в пресс-службе полиции 7 марта. — Ими оказались 25-летний и 27-летний мужчины».

В отношении мужчин завели дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемые арестованы, подчеркнули в МВД.

«В отношении одного из них [арестованных] назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы», — добавили в ведомстве.

Ранее проект Baza опубликовал видео «обстрела» здания мэрии Красноярска бутылками с зажигательной смесью. Один из поджигателей случайно пролил жидкость на себя, и на нем загорелась одежда.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что на площадь Горького в Бердске выходил пикетчик, сжегший покрышки. Бердчанин простоял в одиночном пикете с плакатом «Путин, дай нам жить по-людски. Это только начало» 1,5 часа. Так он выразил недовольство ростом тарифов ЖКХ, цен на продукты и бензин, ухудшением качества жизни. Полицейские позже задержали пикетчика.

По данным издания, инцидент произошел 3 марта. В этот день в Красноярске открывалась зимняя Универсиада.

Источник: tayga.info


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(2) Комментариев

  1. Новый мэр

    Мало принёс

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  2. Аноним

    Опять поди какие-нибудь свихнувшиеся поклонники Навального…. :-! :-!

    У нас уже был один такой в Бердске — все покрышки пытался жечь перед администрацией. Ладно хоть вовремя отправили на лечение.

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