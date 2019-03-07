Коктейлем Молотова забросали мэрию Красноярска. Подозреваемые арестованы

Инцидент произошел 3 марта. В этот день в Красноярске открывалась зимняя Универсиада.
Мужчины забросали мэрию Красноярска бутылками с зажигательной смесью. Полиция задержала подозреваемых в поджоге, сообщили Тайге.инфо в пресс-службе краевого управления МВД.
«Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали подозреваемых в попытке умышленного уничтожения имущества административного здания путем поджога, — сообщили Тайге.инфо в пресс-службе полиции 7 марта. — Ими оказались 25-летний и 27-летний мужчины».
В отношении мужчин завели дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемые арестованы, подчеркнули в МВД.
«В отношении одного из них [арестованных] назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы», — добавили в ведомстве.
Ранее проект Baza опубликовал видео «обстрела» здания мэрии Красноярска бутылками с зажигательной смесью. Один из поджигателей случайно пролил жидкость на себя, и на нем загорелась одежда.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что на площадь Горького в Бердске выходил пикетчик, сжегший покрышки. Бердчанин простоял в одиночном пикете с плакатом «Путин, дай нам жить по-людски. Это только начало» 1,5 часа. Так он выразил недовольство ростом тарифов ЖКХ, цен на продукты и бензин, ухудшением качества жизни. Полицейские позже задержали пикетчика.
По данным издания, инцидент произошел 3 марта. В этот день в Красноярске открывалась зимняя Универсиада.
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Опять поди какие-нибудь свихнувшиеся поклонники Навального….
У нас уже был один такой в Бердске — все покрышки пытался жечь перед администрацией. Ладно хоть вовремя отправили на лечение.
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