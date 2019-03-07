Мэр Бердска: Мы вас очень любим и понимаем — без вас нет жизни

6 марта в Дворце культуры «Родина» на праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому Дню 8 Марта «У женщины в жизни главная роль!» собрались мамы, бабушки, девочки, женщины чтобы выслушать слова поздравления и признательности.

— Женщине подвластно многое. Писать книги, покорять олимпийские вершины. Женщина может все, — звучало со сцены.

Автор видео Елена Белоусова

Со словами поздравлений обратился глава Бердска.

— Милые, очаровательные, неповторимые женщины — с праздником! Мы сегодня не будет вручать грамоты и благодарственные письма, а просто скажем вам спасибо — за то что вы у нас есть в нашем родном, миниатюрном городе Бердске. Мы вас очень любим и понимаем, без вас жизни нет! Счастья вам любви, добра, семейного благополучия и персонального женского счастья, — пожелал глава Бердска Евгений Шестернин.

Валерий Бадьин, спикер горсовета депутатов, пожелал мирного неба и чтобы в семьях слышался детский смех.

Праздничным концертом поздравил женщин ансамбль Павла Шаромова. Под задушевные песни новосибирского коллектива женщины Бердска иногда тихонько утирали слезы, а «Надежду» пел весь зал.

Жительницы Бердска рассказали «Курьер. Среда. Бердск» о самых запоминающихся подарках и поведали, о чем они мечтают.

Оксана Мокриенко, директор отдела культуры:

— Любимый мужчина дарил украшение из бирюзы в серебре. Мечтаю о путешествиях. Всегда, по любому празднику и поводу. Я люблю море. Любое: Черное, Красное, Средиземное. В весенний праздник желаю женщинам улыбок, цветов, доброты и обожания мужчин.

Лариса Ишимова, сотрудник управляющей компании:

— В прошлом году ребенок своими руками в школе сделал красивую картину — цветы из шерсти. Она до сих пор висит у меня на кухне. А если выбирать подарок для себя — я бы очень хотела съездить на море. Я там никогда не была.

Антонина Иванова, пенсионерка:

— Самый запоминающийся подарок — 8 марта у племянника родилась дочка — моя любимая внучка Аня. Ей сейчас 18 лет.