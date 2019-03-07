КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 4-ю
Продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Разбившийся летчик Сергей Дадыкин летал на списанном и сломанном самолете «Вильга» на аэродроме «Бердск-Центральный»

О своих требах пишут православные прихожане в тетрадках «Нуждаюсь в помощи — Могу помочь» в храмах Бердска

Коктейлем Молотова забросали мэрию Красноярска. Подозреваемые арестованы

Врёте, сволочи: член правления Газпрома откровенно высказался о работе подчинённых

Фотомарафон «Город радио» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Мэр Бердска: Мы вас очень любим и понимаем — без вас нет жизни

Сдам в долгосрочную аренду офис в центре Бердска

Сбили сосульки и сбросили снег с 600 домов Новосибирска

450 тыс. рублей украли мошенники с карт Сбербанка через приложение «Мобильный банк» в Новосибирске

9 и 10 марта пройдет двойная Масленица в Бердске

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Мэр Бердска: Мы вас очень любим и понимаем — без вас нет жизни

Евгений Шестернин поздравил бердчанок с 8 Марта. Читательницы «Курьер. Среда. Бердск» рассказали, о каких подарках они мечтают.

7.03.2019 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Один комментарий
 
Мэр Бердска: Мы вас очень любим и понимаем без вас нет жизни

Бердских женщин поздравили концертом

6 марта в Дворце культуры «Родина» на праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому Дню 8 Марта «У женщины в жизни главная роль!» собрались мамы, бабушки, девочки, женщины чтобы выслушать слова поздравления и признательности.

— Женщине подвластно многое. Писать книги, покорять олимпийские вершины. Женщина может все, — звучало со сцены.

Автор видео Елена Белоусова

Со словами поздравлений обратился глава Бердска.

— Милые, очаровательные, неповторимые женщины — с праздником! Мы сегодня не будет вручать грамоты и благодарственные письма, а просто скажем вам спасибо — за то что вы у нас есть в нашем родном, миниатюрном городе Бердске. Мы вас очень любим и понимаем, без вас жизни нет! Счастья вам любви, добра, семейного благополучия и персонального женского счастья, — пожелал глава Бердска Евгений Шестернин.

Валерий Бадьин, спикер горсовета депутатов, пожелал мирного неба и чтобы в семьях слышался детский смех.
Праздничным концертом поздравил женщин ансамбль Павла Шаромова. Под задушевные песни новосибирского коллектива женщины Бердска иногда тихонько утирали слезы, а «Надежду» пел весь зал.

Жительницы Бердска рассказали «Курьер. Среда. Бердск» о самых запоминающихся подарках и поведали, о чем они мечтают.

Мэр Бердска: Мы вас очень любим и понимаем без вас нет жизни

Оксана Мокриенко

Оксана Мокриенко, директор отдела культуры:

— Любимый мужчина дарил украшение из бирюзы в серебре. Мечтаю о путешествиях. Всегда, по любому празднику и поводу. Я люблю море. Любое: Черное, Красное, Средиземное. В весенний праздник желаю женщинам улыбок, цветов, доброты и обожания мужчин.

Мэр Бердска: Мы вас очень любим и понимаем без вас нет жизни

Лариса Ишимова

Лариса Ишимова, сотрудник управляющей компании:

— В прошлом году ребенок своими руками в школе сделал красивую картину — цветы из шерсти. Она до сих пор висит у меня на кухне. А если выбирать подарок для себя — я бы очень хотела съездить на море. Я там никогда не была.

Мэр Бердска: Мы вас очень любим и понимаем без вас нет жизни

Антонина Иванова

Антонина Иванова, пенсионерка:

— Самый запоминающийся подарок — 8 марта у племянника родилась дочка — моя любимая внучка Аня. Ей сейчас 18 лет.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Разбившийся летчик Сергей Дадыкин летал на списанном и сломанном самолете «Вильга» на аэродроме «Бердск-Центральный» О своих требах пишут православные прихожане в тетрадках «Нуждаюсь в помощи — Могу помочь» в храмах Бердска Коктейлем Молотова забросали мэрию Красноярска. Подозреваемые арестованы

(1) Комментарий

  1. гость

    Почему товариша Ш. называют мером. Он простой городской менеджер, его никто не избирал?

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка на ремонт телевизоров
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика