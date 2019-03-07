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Врёте, сволочи: член правления Газпрома откровенно высказался о работе подчинённых

На закрытом совещании Газпрома Сергей Прозоров не скупился на эпитеты, самый ласковый из которых «врали». В правлении как минимум несколько месяцев знали об «украденной трубе» за 2 миллиарда в Приозерском районе. (ВИДЕО)

7.03.2019 Фото: youtube.com 3 коммент.
 
Врёте, сволочи: член правления Газпрома откровенно высказался о работе подчинённых

В том числе звучали слова «сволочь, врёте, недоноски, шкурный интерес, беспринципные» и сакраментальное «да мать вашу так!».

В правлении Газпрома знали об «украденной трубе» за два миллиарда. 47news прослушал запись с закрытого совещания Газпрома в Петербурге, где член правления Сергей Прозоров не скупится на эпитеты, самый ласковый из которых «врали».

Как стало известно 47news, правлению Газпрома как минимум несколько месяцев было известно о тяжёлой ситуации с реализацией проектов в Ленобласти, а также об «украденной трубе» за 2 миллиарда в Приозерском районе, по которой 5 марта было возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 800 млн. По предварительным данным, знал об этом и председатель правления газовой монополии Алексей Миллер. Об этом свидетельствует запись с закрытого январского совещания в Петербурге, на котором член правления Газпрома Сергей Прозоров откровенно высказался о работе подчинённых. На эпитеты Прозоров не скупился. В том числе звучали слова «сволочь, врёте, недоноски, шкурный интерес, беспринципные» и сакраментальное «да мать вашу так!».

Напомним, что 5 марта Главным следственным управлением ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ООО «Омега» Виталия Ермолаева по части четвёртой статьи 159 УК — «мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, Ермолаев не исполнил взятые на себя обязательства по договору о строительстве магистрального газопровода-отвода к городу Приозерску. Общая стоимость работ, разделённых на четыре этапа, составляла почти два миллиарда. В итоге «Омега» выполнила работы только на первом участке, но, тем не менее, получила 1,7 млрд рублей.

«После получения денежных средств от заказчика руководитель ООО «Омега» Ермолаев совершил ряд активных действий, направленных на их вывод со счетов общества», — считают в прокуратуре Ленобласти, по чьей инициативе было возбуждено уголовное дело. Сегодня Ермолаева ищут.

Источник: 47news.ru


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(3) Комментариев

  1. Новый мэр

    Ну чё то не особо страшно :-D

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  2. Поросёнок Пётр

    Воровство, воровство, воровство, миллиарды, миллиарды, миллиарды, как же у нас всё прекрасно в Газпроме, эффективные менеджеры бьют все рекорды эффективности, одни Арашуковы чего стоят, а Миллер естественно в курсе…или в доле *UNKNOWN*

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  3. Аноним

    Начинается агония — все равно где, у кого и как, лишь бы хапнуть и свалить. Кирдык бензоколонке.

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