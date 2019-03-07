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Сбили сосульки и сбросили снег с 600 домов Новосибирска

Специалисты ГЖИ обследовали 5 088 МКД и придомовых территорий в регионе. Управляющим компаниям выдано 677 предупреждений о необходимости в кратчайшие сроки устранить нарушения.

7.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Сбили сосульки и сбросили снег с 600 домов Новосибирска

Сосульки часто представляют смертельную угрозу

В Новосибирской области усилен контроль за очисткой придомовых территорий многоквартирных домов (МКД) от снега и наледи. Соответствующее поручение Губернатор Андрей Травников дал 18 февраля в ходе оперативного совещания.

Как прокомментировали в государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Новосибирской области, в период неблагоприятных погодных условий (оттепели, снегопады) инспекция уделяет особое внимание контролю за исполнением лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, требований в части своевременной очистки кровель многоквартирных домов и придомовых территорий от снега и наледи.

На сегодняшний день специалистами инспекции обследовано 5088 МКД и придомовых территорий в Новосибирской области, управляющим организациям выдано 677 предупреждений о необходимости в кратчайшие сроки устранить нарушения, выявленные на 777 домах, по 602 предупреждениям нарушения в настоящий момент устранены.

Инспекторский состав ГЖИ НСО осуществляет визуальные осмотры кровель (на наличие снежных навесов и льдообразований) и придомовых территорий (на наличие посыпки мест скользкости) согласно плану-заданию ежедневно, в течение рабочего дня. При этом при проведении рейдов в связи с наиболее высоким риском схода снеголедовых масс в первую очередь производятся обследования многоквартирных домов со скатной кровлей (по данным инспекции таких домов в регионе 4219). Особое внимание уделяется домам с выступающими элементами фасада и кровли.

За нарушения в части содержания общего имущества в многоквартирных домах для управляющих организаций предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на сумму от 250 до 300 тысяч рублей. Ответственность за содержание имущества в нежилом фонде несет собственник или арендатор.

ГЖИ региона напоминает, что при наличии самовольно установленных козырьков над балконами содержать их в надлежащем состоянии и очищать от снега и льда обязаны собственники помещения, к которому относится балкон, так как такие конструкции не могут рассматриваться как общее имущество, подлежащее содержанию управляющей организацией.

Вместе с тем, в силу положений ЖК РФ, управляющая организация обеспечивает безопасные условия проживания граждан в жилищном фонде, и обязана принимать меры по очистке балконов от снега и льда, в том числе по уведомлению собственников о необходимости проведения таких работ, по самостоятельному сбросу снежных масс с последующей компенсацией понесенных затрат.

Источник: nso.ru


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