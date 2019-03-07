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Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!

6 марта вышла книга «В авангарде молодёжи. История Новосибирского комсомола (1918-1991 годы)». Издание поддержало правительство региона.

7.03.2019 Фото: nso.ru Нет комментариев
 
Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!

Книга издана совместно с институтом истории СО РАН тиражом 1000 экземпляров

В презентации книги поучаствовал первый заместитель Губернатора Юрий Петухов.

-В год юбилея ВЛКСМ в регионе было проведено много мероприятий – открытие тематического вагона-музея, фестиваль комсомольской песни, научно-практическая конференция. К юбилею была подготовлена и издана эта книга об истории новосибирского комсомола, – отметил Юрий Петухов. Он поблагодарил авторский коллектив книги за проделанную работу и выразил уверенность в том, что книга будет особенно актуальна и в этом году, поскольку в декабре новосибирскому комсомолу исполняется 100 лет.

Книга «В авангарде молодёжи. История Новосибирского комсомола (1918-1991 годы)» отражает историю молодёжной политики региона в лицах, в её историческом аспекте и широком понимании. Издание написано группой новосибирских авторов с использованием архивных материалов Российского государственного архива социально-политической истории (г. Москва) и Государственного архива Новосибирской области (г. Новосибирск). Книга издана Правительством региона совместно с Институтом истории СО РАН тиражом 1000 экземпляров. Издание безвозмездно передано в школы, библиотеки и общественные организации региона.

Источник: Правительство НСО


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